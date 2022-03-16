В МВД рассказали, какой торг оккупанты могут устроить вокруг «ЛДНР»

Российские оккупанты пытаются бросать все силы на то, чтобы отрезать юг Украины от основной территории Украины. Отсюда попытки захватить Херсон, Николаев, Одессу. Вполне может быть, что ставка делается на то, чтобы создать так называемую "Новороссию", которая впоследствии может быть предметом торгов вокруг еще одного квазиобразования "ЛДНР". Как передает издание "Комментарии", об этом в эфире общенационального телемарафона рассказал советник министра внутренних дел Вадим Денисенко.

Херсон. Фото: из открытых источников

Советник главы МВД рассказал, что все чаще поступают сигналы о том, что россияне на временно оккупированных территориях прибегают к практике похищения людей. Это новая тактика, которую пытается реализовывать Россия. Похищены уже мэры трех городов на юге Украины.

Денисенко отметил, оккупантам не удается установить связь с коллаборантами, потому что таких найти практически не удается.

Вадим Денисенко допустил, что оккупанты пытаются использовать тактику по созданию так называемой "Новороссии" на юге Украины. В долгосрочной перспективе такой проект России может быть интересен в качестве обмена.

Россия может потребовать от Украины признание "ЛДНР", а в ответ пообещать деоккупировать территории на юге страны.

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