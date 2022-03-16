РФ надеется на помощь Китая в войне против Украины: станет ли КНР помогать стране-агрессору

Россия запросила у Китая продовольственную и другие виды помощи, в том числе военную и финансовую, сообщает CNN. При этом США предупредили, что Китай будет иметь "значительные последствия" в случае помощи России в войне против Украины. Станет ли КНР помогать РФ? Портал "Комментарии" с этим вопросом обратился к экспертам.

Путин и Си Цзиньпин. Фото: из открытых источников

Техники россияне от КНР вряд ли дождутся

Генерал-лейтенант, бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко подчеркивает, что сейчас развернулась борьба за позицию Китая в украино-российском противостоянии.

"Пока руководство КНР отделывается общими словами о поддержке суверенитета Украины и необходимости решать все вопросы дипломатическим путем. При этом Пекин высказал и понимание озабоченности Москвы "вопросами безопасности". Впрочем, после того, что россияне натворили в Украине с 24 февраля, Китай более сдержан в оценках действий Кремля", – отмечает генерал.

По его мнению, китайцы всё же будут подыгрывать Путину.

"Россия не спроста просит у КНР продукты и военную помощь. Техники оккупантов в Украине мы много перебили, включая современную. И продолжаем бить или захватывать. Трофеев тоже много. И у агрессора уже ощущается нехватка ресурсов, – поясняет Игорь Романенко. – С моей точки зрения, КНР будет достаточно осторожно помогать РФ. Не в военном смысле, но, к примеру, в смысле продовольствия. Той же тушенкой. А вот техники россияне от КНР дождутся вряд ли. Помогать Китай будет где-то даже скрытно, чтобы не попасть под американские санкции. А представители США предупредили, что санкционная реакция, если кто-то будет помогать России, пытаться дать ей обойти санкции, будет жесткой. Это Китаю, рискующему потерять американский и европейский рынок ради сжимающегося российского, точно не надо".

Китай будет стараться придерживаться более-менее нейтральной позиции

Директор Центра международных исследований, доцент кафедры международных отношений Одесского национального университета им. Мечникова – Владимир Дубовик – размышляет так:

"Если КНР поддержит РФ (понятно, что не войсками, но – финансово, технологически, давая возможность избежать последствий жестких санкций, предоставляя некие виды вооружения, дроны), это будет, конечно, очень плохо для нас. Но думаю, что Китай будет стараться придерживаться более-менее нейтральной позиции".

Эксперт напоминает, что формально власти КНР солидаризуются с России. Подписали даже в начале февраля, перед открытием Олимпиады, беспрецедентный огромный меморандум о сотрудничестве.

"Тем не менее, – отмечает он, – Китай понимает, что масштабной помощи России с его стороны точно станет известно. И это представит КНР в очень негативном свете. Ведь китайские власти везде говорят, что выступают за мир, за дипломатию. И любой их шаг, трактующийся как поддержка России (пусть даже финансово-экономическая), будет воспринят как поддержка агрессора".

Как следствие, поясняет Дмитрий Дубовик, многие китайские компании окажутся под санкциями. Будут терять глобальные рынки – европейский, американский.

"К тому же, Китаю не выгодно затягивание войны, – уверен эксперт. – А если он станет помогать РФ, это точно затянет войну. Тогда как уже сейчас последствиями российского вторжения является дестабилизация огромного пространства. Волны идут по всей планете – экономические, социальные, демографические (беженцы). Возможны финансово-экономический, продовольственный кризисы мирового масштаба. И это точно ударит по КНР. Так что у Китая куда больше причин не помогать РФ, сделать всё, чтобы эта война как можно быстрее закончилась. В своей риторике Пекин, конечно, будет ретранслировать приятные уху Москвы меседжи: мы с Россией, понимаем ее озабоченность вопросами безопасности, тоже считаем, что НАТО и США – это проблема. При этом, скорее всего, не предоставит стране-агрессору реальной – системной, массированной поддержки".

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