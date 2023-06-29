В Европе есть первые страны, которые против предоставления Украине гарантий безопасности

Австрия, Ирландия, Мальта и Кипр открыто выступают против предоставления Украине прямых гарантий безопасности. Свою позицию объясняют тем, что придерживаются нейтрального статуса. Как передает портал "Комментарии", об этом заявил канцлер Австрии Карл Нехаммер, пишет "The Guardian".

Канцлер Австрии Карл Нехаммер. Фото: из открытых источников

"Для нас, как нейтральных государств, очевидно, что мы не можем предоставить такие гарантии безопасности. Австрия, Ирландия, Мальта и Кипр четко дали понять, что они имеют возражения. Роль нейтральных государств должна быть четко учтена. Мы, безусловно, обсудим это и найдем формулировки, которые будут приемлемы и для нас", — отметил канцлер.

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В материале говорится, что слова Нехаммера прозвучали после слов министра иностранных дел Дании Ларса Лекке Расмуссена, выступившего против "снижения планки" ЕС по членству Украины с точки зрения коррупции и демократии. По словам последнего, это может привести к риску "импорта нестабильности".

Отметим, на сегодняшний день лидеры Европейского Союза Франция и Германия, наряду с Великобританией и США возглавляют усилия по согласованию двусторонних соглашений о безопасности, чтобы предоставить Украине долгосрочное финансирование, военные поставки, обучение и разведданные.

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