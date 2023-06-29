СМИ узнали, какие страны продвигают гарантии безопасности для Украины

Члены ЕС Франция и Германия, наряду с Великобританией и США возглавляют усилия по согласованию двусторонних соглашений о безопасности, чтобы предоставить Украине долгосрочное финансирование, военные поставки, обучение и разведданные. Это должно помочь украинцам отразить полномасштабное вторжение России и защитить ее от агрессии в будущем. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в материале "Financial Times".

Гарантии безопасности для Украины. Фото: из открытых источников

Издание отмечает, обсуждение обещания, которое включено в проект итогов саммита лидеров ЕС в четверг, происходит на фоне скромного прогресса украинского контрнаступления и последствий неудавшегося мятежа "Вагнера" в России, побуждающих столицы переосмыслить, какой уровень поддержки требуется Киеву.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

Члены ЕС Франция и Германия, наряду с Великобританией и США, возглавляют усилия по согласованию двусторонних соглашений о безопасности, чтобы предоставить Украине долгосрочное финансирование, военные поставки, обучение и разведданные, чтобы помочь ей отразить полномасштабное вторжение России и защитить ее от агрессии в будущем.

Несмотря на то, что это далеко не та взаимная оборона, которую принесет членство в НАТО, эти обещания призваны обеспечить некоторую временную меру, чтобы успокоить Киев и вселить в него уверенность в постоянной поддержке Запада.

Предлагаемая декларация ЕС, разработанная Францией, направлена на то, чтобы послать "очень четкий политический сигнал" Украине и России, по словам одного анонимного дипломата, участвовавшего в обсуждениях.

По словам второго анонимного чиновника, это также рассматривается как гарантия того, что блок будет заинтересован в более широкой системе безопасности, разрабатываемой для защиты Украины, и не будет отстранен альянсом НАТО во главе с США. Но это встретило сопротивление со стороны Ирландии, Мальты и Австрии, нейтральных государств блока, по словам официальных лиц, проинформированных об обсуждениях, которые хотят ясности в отношении того, что повлекут за собой "обязательства".

Читайте также на портале "Комментарии" — какие гарантии безопасности важно получить Украине – есть ли подвижки в этом направлении.