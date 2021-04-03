В двух городах Украины ввели локдаун

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Мокрик Анастасия
С сегодняшнего дня, 3 апреля,
жесткий карантин ввели еще в двух городах Украины – Запорожье и Николаеве. Об
этом сообщается на сайтах горсоветов этих двух городов.
В Запорожье и Николаеве ввели жесткий карантин - фото: из открытых источников
Вчера мэр Запорожья
сообщил о том, что в городе вводится жесткий карантин. Данное решение было принято
из-за большого количества случаев заболевания.
"Главная
причина — необходимость остановить рост количества заболеваний, чтобы не допустить
коллапса в медицинской системе, которая может не справиться с нагрузкой", — сообщает пресс-служба горсовета Запорожья.
На сайте Николаевского городского совета также отметили, что в связи со сложной эпидемической ситуацией, в
городе будут введены дополнительные карантинные мероприятия.
Запорожье.
Что изменится?
- запрещается прием посетителей в
кафе\барах\ресторанах и т.д. в выходные дни. Работа возможна только навынос или
в виде доставки. В будние дни прием посетителей может осуществляться с 6:00 до
20:00;
- запрещается проведение массовых мероприятий, кроме тех, что необходимы
для работы органов госвласти, а также местного самоуправления. Разрешены
официальные спортивные мероприятия без зрителей;
- запрещается работа кинотеатров и других учреждений культуры;
- запрещается работа фитнс-центров, спортивных залов:
- запрещается работа рынков, кроме продовольственных;
- запрещается деятельность учреждений, предоставляющих услуги по
размещению (кроме гостиниц, санаторно-курортных учреждений, а также
учреждений, которые предоставляют соц.услуги)
Николаев.
Что изменится?
- общественный транспорт будет ходить только утром и
вечером - с 6:30 до 9:00 до 16:30 до 19:00;
- школы переведены на дистанционное
обучение;
- в детских садах будут принимать только тех детей, чьи родители работают на предприятиях критичной инфраструктуры, а родители, что в отпуске, должны будут оставлять детей дома.
Напомним, ранее сайт "Комментарии" сообщал читателям о том, что у Зеленского рассказали, быть ли общенациональному локдауну, а также о том, что министр здравоохранения Максим Степанов сделал важное заявление о вакцине от COVID-19.
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