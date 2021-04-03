В двух городах Украины ввели локдаун

С сегодняшнего дня, 3 апреля, жесткий карантин ввели еще в двух городах Украины – Запорожье и Николаеве. Об этом сообщается на сайтах горсоветов этих двух городов.

В Запорожье и Николаеве ввели жесткий карантин - фото: из открытых источников

Вчера мэр Запорожья сообщил о том, что в городе вводится жесткий карантин. Данное решение было принято из-за большого количества случаев заболевания.

"Главная причина — необходимость остановить рост количества заболеваний, чтобы не допустить коллапса в медицинской системе, которая может не справиться с нагрузкой", — сообщает пресс-служба горсовета Запорожья.

На сайте Николаевского городского совета также отметили, что в связи со сложной эпидемической ситуацией, в городе будут введены дополнительные карантинные мероприятия.

Запорожье. Что изменится?

- запрещается прием посетителей в кафе\барах\ресторанах и т.д. в выходные дни. Работа возможна только навынос или в виде доставки. В будние дни прием посетителей может осуществляться с 6:00 до 20:00;

- запрещается проведение массовых мероприятий, кроме тех, что необходимы для работы органов госвласти, а также местного самоуправления. Разрешены официальные спортивные мероприятия без зрителей;

- запрещается работа кинотеатров и других учреждений культуры;

- запрещается работа фитнс-центров, спортивных залов:

- запрещается работа рынков, кроме продовольственных;

- запрещается деятельность учреждений, предоставляющих услуги по размещению (кроме гостиниц, санаторно-курортных учреждений, а также учреждений, которые предоставляют соц.услуги)

Николаев. Что изменится?

- общественный транспорт будет ходить только утром и вечером - с 6:30 до 9:00 до 16:30 до 19:00;

- школы переведены на дистанционное обучение;

- в детских садах будут принимать только тех детей, чьи родители работают на предприятиях критичной инфраструктуры, а родители, что в отпуске, должны будут оставлять детей дома.

Напомним, ранее сайт "Комментарии" сообщал читателям о том, что у Зеленского рассказали, быть ли общенациональному локдауну, а также о том, что министр здравоохранения Максим Степанов сделал важное заявление о вакцине от COVID-19.





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