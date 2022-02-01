В "Дия" появились COVID-сертификаты о бустерной дозе: как его загрузить

В приложении "Дия" теперь можно сгенерировать сертификат о бустерной дозе вакцины от коронавируса. Ранее в Министерстве цифровой трансформации обещали, что сертификат о бустере будет доступен уже на этой неделе. В настоящее время о такой возможности делятся сами украинцы в Twitter, передает портал "Комментарии".

Сертификат о бустерной дозе в приложении "Дия". Фото из открытых источников

Известно, что срок действия сертификата бустерной дозы составит 270 дней с момента вакцинации.

Сертификат бустерной дозы генерируется по такому же принципу, как и другие документы о вакцинации. Если вы уже прошли бустеризацию, просто запросите обновление актуальной информации — загрузите сертификаты заново и там появится новый документ. Чтобы его получить, нужно зайти в меню "Услуги", выбрать COVID-сертификаты и сгенерировать документ, после чего он подтянется к сертификату о вакцинации. Если этого не произошло сразу, попробуйте чуть позже, ведь система еще может обновляться.

По состоянию на 1 февраля 2022 бустерную дозу вакцины от коронавируса получили 356 тысяч 98 украинцев, из которых 16 372 граждан только за последние сутки.

Напомним, в Украине бустерную дозу разрешили производить всем совершеннолетним гражданам с 6 января 2022 года.

Ранее "Комментарии" писали о том, что в Украине была анонсирована выплата дополнительных 500 гривен для тех, кто сделает бустерную дозу. В настоящее время в Украине выплачивают 1000 грн всем совершеннолетним гражданам Украины, прошедшим полный курс вакцинации против COVID-19. В настоящее время программой еПоддержка уже воспользовалось более 7 миллионов 350 тысяч украинцев. На их счета государство перечислило 7,35 миллиарда гривен, из которых почти 2 миллиарда были потрачены.





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