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Украинцы бросились покупать лекарства за средства еПоддержки: сколько заработали аптеки за одну неделю

За неделю украинцы потратили более 88 миллионов гривен на лекарства по программе еПоддержка

сегодня, 09:25
Автор:

Людмила Слободенюк
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В Украине только неделю (с 24 января) действует условие программы еПоддержки, когда за средства, выплаченные за полный курс вакцинации, люди старше 60 лет, могут покупать лекарства. Оказалось, что за этот короткий период украинцы уже занесли в аптеки более 88 миллионов гривен. Об этом сообщили в министерстве экономики, передает портал "Комментарии".

Украинцы бросились покупать лекарства за средства еПоддержки: сколько заработали аптеки за одну неделю

Лекарства еПоддержка. Фото из открытых источников

"Возможность приобрести лекарства по программе доступна с 24 января для граждан в возрасте от 60 лет. Купить можно любое лекарство, разрешенное для применения в Украине, как в аптечных заведениях, так и в интернет-аптеках", — напоминают в министерстве.

В настоящее время программой еПоддержка уже воспользовалось более 7 миллионов 350 тысяч украинцев. На их счета государство перечислило 7,35 миллиарда гривен, из которых почти 2 миллиарда были потрачены.

Сегодня уже существует определенный рейтинг самых популярных сфер, куда украинцы тратят выплаченные им 1000 гривен. Лидером являются книжные магазины (здесь освоено уже 705 миллионов гривен), на втором месте – кинотеатры (488 млн грн). На развлекательную сферу (театры, концерты и прочее) потрачено 249 млн грн, на железнодорожные и авиа пассажирские перевозки – 242 млн грн, на абонементы в спортивные заведения – 222 млн грн, и на лекарства – 88 миллионов.

Напомним, 1000 грн могут получить все совершеннолетние граждане Украины, прошедшие полный курс вакцинации против COVID-19. Недавно власти пообещали расширить выплаты на детей от 14 лет. Также анонсирована выплата дополнительных 500 гривен для тех, кто примет бустерную дозу.

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Источник: https://www.kmu.gov.ua/news/minekonomiki-za-tizhden-ukrayinci-vitratili-ponad-88-mln-grn-na-liki-za-programoyu-yepidtrimka?fbclid=IwAR3jIAu-mS69Syt_FKpKb_AS48k6wPvccsgKGH7_QzvIG1cWvhUt01pzlVU
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