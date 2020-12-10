В четырех областях ограничили движение транспорта

В четырех областях Украины временно ограничили движение автотранспорта. По информации Государственного агентства автомобильных дорог Украины, из-за неблагоприятных погодных условий в виде дождя при отрицательной температуре воздуха до минус одного градуса мороза, временно ограничено движения грузовиков и маршрутных такси — автобусов. В сообщении говорится, что такие меры приняты на момент работ спецтехники по обработке дорожного покрытия в Киевской, Житомирской, Тернопольской и Хмельницкой областях.





Ранее "Комментарии" писали о том, что сегодня, 10 декабря, из-за тепловых колебаний на Солнце Землю накрыла самая мощная в текущем году магнитная буря. Ученые присвоили ей максимальный уровень G3. По словам экспертов, явление окажет влияние на самочувствие даже неметеозависимым людей. Тем, кто сильно зависит от погодных колебаний, эксперты рекомендуют не заниматься тяжелой физической работой и избегать стрессов, побольше отдыхать, правильно питаться и соблюдать питьевой режим.

Кроме того, порталу стало известно, что 21 декабря Юпитер и Сатурн максимально приблизятся друг к другу и создадут в небесах так называемую "Вифлеемскую звезду". Наблюдать зрелищное астрономическое явление можно будет абсолютно с любого места нашей планеты. Об этом пишет NASA. Астрономы говорят, что распознать Юпитер несложно – он отличается яркостью по сравнению с другими небесными телами. Сатурн, в отличие от Юпитера, не отличается яркостью, но заметен из-за золотистого отблеска. К тому же, вычислить Сатурн на небе позволяет его месторасположение – он находится к востоку от Юпитера на куполе неба. Также, астрологи подчеркивают, что обе планеты в отличие от других светил не мерцают, а светят постоянно.





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