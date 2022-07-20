logo

BTC/USD

23620.21

ETH/USD

1554.13

LTC/USD

59.60

USD/UAH

36.80

EUR/UAH

37.50

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество события В четверг в Украине ожидается комфортная погода, но есть нюанс - подробности
commentss НОВОСТИ Все новости

В четверг в Украине ожидается комфортная погода, но есть нюанс - подробности

Прогноз погоды на 21 июля

сегодня, 20:35
Автор:

Денис
Поделитесь публикацией:

В четверг в Украине температура воздуха ожидается комфортной, однако в четырех областях возможен дождь. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в социальной сети Facebook. 

В четверг в Украине ожидается комфортная погода, но есть нюанс - подробности

Погода в Украине

"В восточной части и на северо-востоке – Сумщина, Харьковщина, Луганщина, Полтавщина – будет свежее всего, +20+24 градуса. Донецкая область прогреется до +26, +28 градусов", — прогнозирует Диденко. 

По словам синоптика, самая высокая температура воздуха завтра в Украине предполагается в западных областях, в Одесской и Николаевской областях, +26+31 градус. На остальной территории Украины в течение дня ожидается +23+29 градусов.

"Дожди с грозами возможны в Сумской, Черниговской, Полтавской областях, могут затронуть вечером Киевщину. В ближайшую ночь отдельные дожди пройдут в южной части и в Днепре с районами — но небольшие и локальные. В большинстве наших областей все-таки завтра будет преобладать сухая погода", — Диденко. 

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, что держитесь американцев и защищайте украинцев: прощальная речь Джонсона вызвала овации (ВИДЕО). Премьер Британии Борис Джонсон во время последней в должности серии вопросов к премьеру в британском парламенте дал советы своему преемнику или преемнице. Подробнее об этом читайте в нашей статье. 

Читайте также о том, что история с "ЛДНР" на года: Путин сделал новое заявление о войне в Украине. Президент РФ Путин пообещал российским детям, что "помогать" "ЛДНР" придется годами. Читайте об этом подробно на нашем сайте. 

Сайт "Комментарии" сообщал о том, что спецподразделение Kraken взяло в плен разведчика ГРУ РФ — видео захвата и допроса. У ГРУшника был свой цифровой дневник. Подробно об этом читайте в нашей статье. 

Также "Комментарии" информировал о том, что цели "спецоперации" меняются: что значит новое заявление Лаврова – как ответит Украина. Эксперты отмечают, что заявление Лаврова ровным счетом ничего не меняет, а меняет информация, которая поступает с фронт. 



Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.facebook.com/tala.didenko/posts/pfbid0ATmHJdUMSUTHXaKXyZ4Qv4EcEkJckDVn5YHXkF5sWkMPm4XJhPEDFbgbQHPNv2h9l
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!