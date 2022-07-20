В четверг в Украине ожидается комфортная погода, но есть нюанс - подробности

В четверг в Украине температура воздуха ожидается комфортной, однако в четырех областях возможен дождь. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в социальной сети Facebook.

Погода в Украине

"В восточной части и на северо-востоке – Сумщина, Харьковщина, Луганщина, Полтавщина – будет свежее всего, +20+24 градуса. Донецкая область прогреется до +26, +28 градусов", — прогнозирует Диденко.

По словам синоптика, самая высокая температура воздуха завтра в Украине предполагается в западных областях, в Одесской и Николаевской областях, +26+31 градус. На остальной территории Украины в течение дня ожидается +23+29 градусов.

"Дожди с грозами возможны в Сумской, Черниговской, Полтавской областях, могут затронуть вечером Киевщину. В ближайшую ночь отдельные дожди пройдут в южной части и в Днепре с районами — но небольшие и локальные. В большинстве наших областей все-таки завтра будет преобладать сухая погода", — Диденко.

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