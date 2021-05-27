В чем российские пограничники обвинили Украину

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Данило Матюха
Федеральная служба безопасности Российской Федерации объяснила накопления государственных войск вблизи украинских границ. Такую информацию предоставил руководитель местной пограничной службы Владимир Кулешов, сообщает РИА.
Российские пограничники - фото из открытых источников
Военный утверждает, что накопление вооружения и сосредоточение личного состава вооруженных сил на украино-российской границе призвано обеспечить стабильное выполнение своих задач пограничной службой. Также Кулешов, который по совместительству является первым заместителем ФСБ, не исключает эскалацию конфликта между нашими странами и обвинил Украину в "недружественных" действиях.
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