В чем российские пограничники обвинили Украину

Федеральная служба безопасности Российской Федерации объяснила накопления государственных войск вблизи украинских границ. Такую информацию предоставил руководитель местной пограничной службы Владимир Кулешов, сообщает РИА.

Российские пограничники - фото из открытых источников

Военный утверждает, что накопление вооружения и сосредоточение личного состава вооруженных сил на украино-российской границе призвано обеспечить стабильное выполнение своих задач пограничной службой. Также Кулешов, который по совместительству является первым заместителем ФСБ, не исключает эскалацию конфликта между нашими странами и обвинил Украину в "недружественных" действиях.

"Учитывая динамику развития обстановки на данном направлении, а также недружественные действия украинской стороны по отношению к Российской Федерации, нами принимаются адекватные меры по укреплению и увеличению плотности охраны государственной границы", — сказал глава российских пограничников.

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