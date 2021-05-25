Оккупанты заявили о «диверсии» на кинофестивале в Крыму: что произошло (ВИДЕО)

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Вечканова Елена
Российские оккупанты и их наемники из непризнанной "Луганской народной республики" ("ЛНР") недовольны проведением одного из фестивалей кино в аннексированном Севастополе.
Кинотеатр "Москва" в аннексированном Севастополе. Фото из открытых источников
Как
информирует "Крым.Реалии", посетители одного из местных кинотеатров так и не
смогли посмотреть фильм "Ополченочка", выставляющий боевиков ОРДЛО и
захватчиков Крыма героями.
Сразу отметим,
что этими майскими днями на территории Крымского полуострова проходит
кинофестиваль "Золотой витязь". Представители так называемой "ЛНР" пытались принять в нем
участие, однако жюри конкурса перенесло ленту во внеконкурс, не
включив ее в основную программу.
Это не помешало
команде, работающей над этим фильмом, приехать в Крым, чтобы презентовать свой "шедевр".
К слову, в проекте можно заметить даже скандально известную крымскую прокурорку
Наталью Поклонскую. В фильме она сыграла саму себя.
По словам одного
из боевиков "ЛНР" Романа Разума, который выступил продюссером "Ополченочки", администрация
кинофестиваля назвала невозможность показа ленты в кинотеатре "Москва"
настоящей "диверсией". Все потому, что вместо пропагандистского фильма зрителям
включили украинский фильм, рассказывающий о военных ВСУ, которые участвовали в
АТО.
Представители "ЛНР"
очень возмущены этим фактом как и тем, что "Ополченочку" так и не показали в "Москве",
ведь даже когда нужную ленту запустили, начались проблемы с проектором.
Роман
Разум подчеркнул, что на демонстрацию "ЛНРовского" фильма пришли приглашенные
друзья съемочной группы, а также люди, которые воевали на Донбассе против
украинских военнослужащих.
Также сообщается,
что это якобы первый показ "Ополченочки", организованный боевиками "ЛНР", который
завершился неудачей.
Интересно, что в
аннексированный Крым боевикам пришлось добираться за свой счет — никто из руководства
республики даже не подумал профинансировать поездку киноумельцев на фестиваль.
Напомним, ранее "Комментарии"
сообщали, что россияне ищут в Азовском море и каким боком к этим поискам аннексия Крыма. Больше подробностей — в нашем материале.
Также на портале
вы можете узнать о том, кто из оккупантов обратился к Владимиру Зеленскому из Крыма, напомнив про платежи за "коммуналку".
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