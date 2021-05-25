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Оккупанты заявили о «диверсии» на кинофестивале в Крыму: что произошло (ВИДЕО)

Фильм «Ополченочка», снятый боевиками так называемой «ЛНР», не смогли показать в севастопольском кинотеатре «Москва»

сегодня, 17:38
Автор:

Вечканова Елена








Российские оккупанты и их наемники из непризнанной "Луганской народной республики" ("ЛНР") недовольны проведением одного из фестивалей кино в аннексированном Севастополе.

Оккупанты заявили о «диверсии» на кинофестивале в Крыму: что произошло (ВИДЕО)

Кинотеатр "Москва" в аннексированном Севастополе. Фото из открытых источников

Как информирует "Крым.Реалии", посетители одного из местных кинотеатров так и не смогли посмотреть фильм "Ополченочка", выставляющий боевиков ОРДЛО и захватчиков Крыма героями.

Сразу отметим, что этими майскими днями на территории Крымского полуострова проходит кинофестиваль "Золотой витязь". Представители так называемой "ЛНР" пытались принять в нем участие, однако жюри конкурса перенесло ленту во внеконкурс, не включив ее в основную программу.

Это не помешало команде, работающей над этим фильмом, приехать в Крым, чтобы презентовать свой "шедевр". К слову, в проекте можно заметить даже скандально известную крымскую прокурорку Наталью Поклонскую. В фильме она сыграла саму себя.

По словам одного из боевиков "ЛНР" Романа Разума, который выступил продюссером "Ополченочки", администрация кинофестиваля назвала невозможность показа ленты в кинотеатре "Москва" настоящей "диверсией". Все потому, что вместо пропагандистского фильма зрителям включили украинский фильм, рассказывающий о военных ВСУ, которые участвовали в АТО.

Представители "ЛНР" очень возмущены этим фактом как и тем, что "Ополченочку" так и не показали в "Москве", ведь даже когда нужную ленту запустили, начались проблемы с проектором.

Роман Разум подчеркнул, что на демонстрацию "ЛНРовского" фильма пришли приглашенные друзья съемочной группы, а также люди, которые воевали на Донбассе против украинских военнослужащих.

Также сообщается, что это якобы первый показ "Ополченочки", организованный боевиками "ЛНР", который завершился неудачей.

Интересно, что в аннексированный Крым боевикам пришлось добираться за свой счет — никто из руководства республики даже не подумал профинансировать поездку киноумельцев на фестиваль.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, что россияне ищут в Азовском море и каким боком к этим поискам аннексия Крыма. Больше подробностей — в нашем материале.

Также на портале вы можете узнать о том, кто из оккупантов обратился к Владимиру Зеленскому из Крыма, напомнив про платежи за "коммуналку".


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Источник: https://ru.krymr.com/a/news-sevastopol-zolotoy-vityaz-opolchenochka-poklonskaya/31272369.html
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