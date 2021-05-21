logo
Русский Українська

BTC/USD

36814.15

ETH/USD

2414.98

LTC/USD

178.93

USD/UAH

27.60

EUR/UAH

33.70

RUB/UAH

0.39

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика Бизнес Мир Общество Здоровье Стиль жизни HI-tech Спорт Звезды Мужчины Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
bezknopok

Без кнопок
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Общество события Что ищут россияне в Азовском море и при чем здесь оккупированный Крым
commentss НОВОСТИ Все новости

Что ищут россияне в Азовском море и при чем здесь оккупированный Крым

РФ начала поиски пресной воды для Крыма

сегодня, 20:06
Автор:

Данило Матюха

Российская Федерация начала поиски пресной воды для оккупированного Крыма под дном Азовского моря. Об этом сообщает Тасс.

Что ищут россияне в Азовском море и при чем здесь оккупированный Крым

Азовское море - фото из открытых источников

По информации журналистов, так называемый "вице-премьер" оккупированного Крыма Евгений Кабанов рассказал о начале работ по поиску пресной воды. Однако оккупанты еще не знают, есть ли под Азовским морем питьевая вода.

Экипаж российского научно-исследовательского судна начал бурить дно Азовского моря, чтобы исследовать, есть ли там пресная вода.

Кабанов заявил, что наличие воды подтверждено данными геологоразведки, но до 1 июля ученые сообщат о результатах исследований. Поэтому говорить о потенциальных запасах и качестве воды пока преждевременно.

Напомним, что до 2014 основным источником подачи воды в Крым был Северо-Крымский канал с забором воды из Каховского водохранилища. А недавно, 25 апреля, бывший премьер-министр АР Крым, глава Консультативного совета по делам войны при президенте Украины, советник председателя Офиса президента Украины Сергей Куницын, по данным некоторых СМИ, чуть ли не в открытую агитировал за подачу воды в Крым, предлагая национализировать Северо-Крымский канал, по которому до 2014 года осуществлялось водоснабжения Крыма с материковой части Украины. Он также называл вопрос подачи воды в Крым — джокером в рукаве Киева.

Также стало известно, что более 119 га заповедной зоны памятника природы полуострова Меганом в Крыму лишили охранного статуса и без торгов отдали под застройку.

Ранее "Комментарии" сообщали, каким образом Украина может ответить на внезапную атаку России со стороны Крымского полуострова. В правительстве считают, что армии РФ понадобится куда больше бойцов, чем она имеет сейчас. Подробности ищите в нашем материале.



Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://tass.ru/obschestvo/11440067
Теги:
comments

Обусуждения

comments.ua
comments.ua

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ