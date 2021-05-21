Что ищут россияне в Азовском море и при чем здесь оккупированный Крым

Российская Федерация начала поиски пресной воды для оккупированного Крыма под дном Азовского моря. Об этом сообщает Тасс.

Азовское море - фото из открытых источников

По информации журналистов, так называемый "вице-премьер" оккупированного Крыма Евгений Кабанов рассказал о начале работ по поиску пресной воды. Однако оккупанты еще не знают, есть ли под Азовским морем питьевая вода.

Экипаж российского научно-исследовательского судна начал бурить дно Азовского моря, чтобы исследовать, есть ли там пресная вода.

Кабанов заявил, что наличие воды подтверждено данными геологоразведки, но до 1 июля ученые сообщат о результатах исследований. Поэтому говорить о потенциальных запасах и качестве воды пока преждевременно.

Напомним, что до 2014 основным источником подачи воды в Крым был Северо-Крымский канал с забором воды из Каховского водохранилища. А недавно, 25 апреля, бывший премьер-министр АР Крым, глава Консультативного совета по делам войны при президенте Украины, советник председателя Офиса президента Украины Сергей Куницын, по данным некоторых СМИ, чуть ли не в открытую агитировал за подачу воды в Крым, предлагая национализировать Северо-Крымский канал, по которому до 2014 года осуществлялось водоснабжения Крыма с материковой части Украины. Он также называл вопрос подачи воды в Крым — джокером в рукаве Киева.

Также стало известно, что более 119 га заповедной зоны памятника природы полуострова Меганом в Крыму лишили охранного статуса и без торгов отдали под застройку.

Ранее "Комментарии" сообщали, каким образом Украина может ответить на внезапную атаку России со стороны Крымского полуострова. В правительстве считают, что армии РФ понадобится куда больше бойцов, чем она имеет сейчас. Подробности ищите в нашем материале.





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