Противостояние на Донбассе: усугубится ли военная ситуация летом

В районе проведения операции Объединенных сил обстрелы по-прежнему не утихают. При этом фиксируется, что оккупанты всё чаще используют минометы, а 24 мая даже нанесли удар по жилому дому. Военные эксперты поделились с изданием "Комментарии" прогнозами касательно того, как ситуация на Донбассе может развиваться летом, которое придет к нам уже через неделю.

Эксперты дали прогноз на лето насчет войны на Донбассе. Коллаж: "Комментарии" / Д.Романюк

Особых перемен по Донбассу встреча Байдена и Путина не принесет

Военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов считает, что пока президент Украины будет верить, что на Донбассе нет российских войск, пока мы не признаем РФ стороной конфликта, не следует ожидать никаких кардинальных изменений.

"Мы будем видеть периодическую конфронтацию, после чего будет наступать непродолжительное затишье. И такие "горки" — снова и снова, в зависимости от политической ситуации на международной арене и внутри России. Если у Путина будут проблемы, он начнет давить Украину, в том числе обстрелами. Это может продолжаться годами, пока мы не признаем войну войной", — прогнозирует Олег Жданов.

По его мнению, встреча президентов США и РФ, на которую многие возлагают большие надежды, ни к чему особенному не приведет.

"Слишком мало возможностей для компромиссов между Вашингтоном и Москвой. Практически нет точек соприкосновения, — поясняет эксперт. — Так что переговоры по Украине, конечно, будут. Но без особых прорывов. США точно не отдадут нас под РФ, как думают некоторые. Не для этого они вкладывал деньги сюда последние 7 лет, тогда как Путин принуждал нас к любви и дружбе через военную конфронтацию".

Также Олег Жданов напомнил, что пророссийская "пятая колона" терпит в Украине поражение, а США увеличивают свое влияние.

"Мы — буферная зона между НАТО и РФ, — уверяет специалист. — Такими нас коллективный Запад хочет и видеть. Нас будут подтягивать к стандартам и критериям НАТО. Но членами Альянса не сделают. Потому что в случае конфликта надо будет напрямую воевать с Россией. А никто ни в НАТО, ни в ЕС, ни в США к этому, похоже, не готов".

" В будущем мы всё чаще будем слышать артиллерию"

По мнению бывшего разведчика, начальника военного отдела благотворительного фонда помощи армии "Вернись живым" ("Повернись живим") Андрея Рымарука, встречи Байдена и Путина, Путина и Зеленского могут или развернуть войну с новой силой, или двинуть ее к концу, или оставить всё как есть. Зависит от того, кто и на какие уступки пойдет.

"Но если оставить встречи за скобками (что гадать-то), то боевые действия будут продолжаться. Не столь активные и кровавые, как, к примеру, годом ранее или в позапрошлом году. Но достаточно интенсивные. Такая уж внешнеполитическая ситуации сложилась. Никто ни о чём не может договориться", — говорит эксперт.

Андрей Рымарук считает, что встречи в рамках ТКГ уже никоим образом не влияют на ход боевых действий, а хваленый "нормандский" формат оказался в подвешенном состоянии.

"Поиски вариантов А, Б, В, Г, Д и так далее тоже пока ни к чему не приводят. А обстрелы фиксируются каждый день. Где-то больше, где-то меньше. Как я и прогнозировал ранее, чаще стали применяться минометы 82 и 120 мм . А в будущем мы всё чаще будем слышать артиллерию, в том числе 152-й калибр", — предупреждает экс-разведчик.

По словам Андрея Рымарука, активизируются и снайперы, ставку на которых в последнее время делает Россия.

"Дело в том, что РФ всё тяжелее финансировать войну на Донбассе. Так что поддерживать внутреннее информационное пространство, подпитывать его войной будут как раз снайпера. Они работают эффективно, а к тому же, один снайперский выстрел стоит намного дешевле, чем тот же снаряд, мина и так далее", — поясняет Андрей Рымарук.

Эксперт также приводит статистику, что по состоянию на сегодняшний день у нас 8 раненых с начала мая. Тогда как в мае прошлого года было 49.

"Это не означает, что Зеленский такой молодец, а перемирие такое действенное. У нас ни дня без обстрелов. Просто россияне меньше бьют артой, им это финансово не выгодно. Так что будут работать снайпера, а ствольная арта — узконаправленно, точечно. Война позиционная, а суть ее в том, чтобы искать слабое место противника и наносить кинжальный удар", — отмечает Андрей Рымарук.

Также эксперт отмечает, что тишины, скорее всего, не будет даже в местах разведения сил и средств. Тем более, что те же Петровское и Золотое уже периодически "шумят".

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, почему в России считают, что Украина перебрасывает свою ответственность за ситуацию в восточных регионах на Кремль. Больше подробностей — в нашем материале.

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