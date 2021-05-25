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На Донбассе одна из ракет боевиков попала в жилой дом - подробности ситуации

На Востоке Украины было зафиксировано восемь нарушений режима прекращения огня

сегодня, 09:02
Автор:

Кириєнко Анна

За прошедшие сутки, 24 мая, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано восемь нарушений режима прекращения огня. Данную информацию сообщают на Facebook-странице ООС.

На Донбассе одна из ракет боевиков попала в жилой дом - подробности ситуации

На Донбассе боевики попали в жилой дом - детали. Фото: narodna-pravda.ua

В сообщении говорится, что вблизи Авдеевки и Невельского российские оккупанты стреляли из минометов 120-го калибра. Был открыт огонь и неподалеку Водяного. Также в пригороде населенных пунктов Павлополь и Южное оккупанты вели огонь из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, а у Песков — из стрелкового оружия.

Кроме того, было зафиксировано обстрел территорий, где находятся мирные жители.

"В результате обстрела, одна из ракет попала в гаражный кооператив "Северный", вторая — в жилой дом, в населенном пункте Северное. Маркировка на остатках ракет указывает, что эти боеприпасы российского производства и подтверждает непосредственное участие Российской Федерации в решении агрессии и совершении преступлений против человечности в Украине", — отмечается в сообщении.

Украинские военные открывали огонь в ответ. Обо всех фактах нарушений украинская сторона СЦКК оперативно сообщила СММ ОБСЕ.

Погибших и раненых за прошлые сутки нет.

Напомним, спикер украинской делегации в Трехсторонний контактной группе Алексей Арестович рассказал, что Россия сейчас продолжает аннексировать украинские территории. Однако будут ли качественные сдвиги и в каком направлении движется мирный процесс? Представитель украинской делегации в ТКГ рассматривает несколько процессов. Какие именно, узнавайте в нашем материале.

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Источник: https://www.facebook.com/pressjfo.news/posts/1124487848043830
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