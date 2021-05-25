На Донбассе одна из ракет боевиков попала в жилой дом - подробности ситуации

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Кириєнко Анна
За прошедшие сутки, 24 мая, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано восемь нарушений режима прекращения огня. Данную информацию сообщают на Facebook-странице ООС.
На Донбассе боевики попали в жилой дом - детали. Фото: narodna-pravda.ua
В сообщении говорится, что вблизи Авдеевки и Невельского российские оккупанты стреляли из минометов 120-го калибра. Был открыт огонь и неподалеку Водяного. Также в пригороде населенных пунктов Павлополь и Южное оккупанты вели огонь из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, а у Песков — из стрелкового оружия.
Кроме того, было зафиксировано обстрел территорий, где находятся мирные жители.
Украинские военные открывали огонь в ответ. Обо всех фактах нарушений украинская сторона СЦКК оперативно сообщила СММ ОБСЕ.
Погибших и раненых за прошлые сутки нет.
Напомним, спикер украинской делегации в Трехсторонний контактной группе Алексей Арестович рассказал, что Россия сейчас продолжает аннексировать украинские территории. Однако будут ли качественные сдвиги и в каком направлении движется мирный процесс? Представитель украинской делегации в ТКГ рассматривает несколько процессов. Какие именно, узнавайте в нашем материале.
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