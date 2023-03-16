В целях безопасности британским чиновникам запретили использовать одну из соцсетей

Правительство Великобритании выдало строгий запрет на использование чиновниками на служебных мобильных устройствах социальной сети TikTok. Как передает издание "Комментарии", об этом говорится в заявлении канцлера герцогства Ланкастера Оливера Даудена.

Телефон. Фото: из открытых источников

"Мы собираемся запретить использование TikTok на правительственных устройствах. Эта мера немедленно вступит в силу", — говорится в заявлении.

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Отмечается, что приложение может содержать личные данные людей, которые потом могут быть переданы третьей стороне. Также TikTok может использовать личные контакты пользователей соцсети и геолокацию.

Оливер Дауден подчеркнул, что решение о запрете было принято после того, как правительством было заслушано и проанализировано детальный отчет британских спецслужб. Разрешить пользоваться TikTok могут только тем британским чиновникам, которые лично обратиться с такой просьбой и их заявление будет рассмотрено. Все ситуации будут рассматриваться в индивидуальном порядке с привлечением специалистов в области спецслужб.

Член британского правительства уточнил, что решение о запрещении использования TikTok касается только рабочих телефонов. Если же кто-то их чиновников хочет продолжать пользоваться данной соцсетью на своих смартфонах, то запрет не будет действовать.

Стоит напомнить, что в компании TikTok заявили, что администрация президента США Джо Байдена пригрозила им блокировкой на территории Америки, если китайские собственник компании не продадут свою долю.

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