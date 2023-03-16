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В целях безопасности британским чиновникам запретили использовать одну из соцсетей

Британским чиновникам запретили использовать TikTok на служебных телефонах

сегодня, 17:45
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Автор:

Кравцев Сергей

Правительство Великобритании выдало строгий запрет на использование чиновниками на служебных мобильных устройствах социальной сети TikTok. Как передает издание "Комментарии", об этом говорится в заявлении канцлера герцогства Ланкастера Оливера Даудена.

В целях безопасности британским чиновникам запретили использовать одну из соцсетей

Телефон. Фото: из открытых источников

"Мы собираемся запретить использование TikTok на правительственных устройствах. Эта мера немедленно вступит в силу", — говорится в заявлении.


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Отмечается, что приложение может содержать личные данные людей, которые потом могут быть переданы третьей стороне. Также TikTok может использовать личные контакты пользователей соцсети и геолокацию. 

Оливер Дауден подчеркнул, что решение о запрете было принято после того, как правительством было заслушано и проанализировано детальный отчет британских спецслужб. Разрешить пользоваться TikTok могут только тем британским чиновникам, которые лично обратиться с такой просьбой и их заявление будет рассмотрено. Все ситуации будут рассматриваться в индивидуальном порядке с привлечением специалистов в области спецслужб.

Член британского правительства уточнил, что решение о запрещении использования TikTok касается только рабочих телефонов. Если же кто-то их чиновников хочет продолжать пользоваться данной соцсетью на своих смартфонах, то запрет не будет действовать.

Стоит напомнить, что в компании TikTok заявили, что администрация президента США Джо Байдена пригрозила им блокировкой на территории Америки, если китайские собственник компании не продадут свою долю.

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Источник: https://www.gov.uk/government/news/tiktok-banned-on-uk-government-devices-as-part-of-wider-app-review
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