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В британской разведке рассказали, что заставило Путина поменять командующего войной в Украине

Неспособность слаженно координировать военные действия до сих пор мешала российскому вторжению

сегодня, 10:00
Автор:

Кравцев Сергей
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Главная цель назначения Кремлем генерала армии Александра Дворникова командующим войной в Украине состоит в том, чтобы централизовать командование и управление. Об этом говорится в ежедневном отчете британской разведки, пишет портал "Комментарии".

В британской разведке рассказали, что заставило Путина поменять командующего войной в Украине

Александр Дворников. Фото: из открытых источников

В разведке Великобритании считают, с первых дней войны в Украине главной проблемой для России было то, что командование было неспособно координировать действия, что в итоге создавало ненужные дополнительные проблемы для Москвы.

Что касается Дворникова, то о нем известно то, что у него есть большой опыт командования российскими войсками во время спецоперации в Сирии. Кроме этого, Дворников уже 6 лет занимает пост командующего Южным военным округом России, который граничит с украинской территорий на востоке. Он хорошо знаком с ситуацией на Донбассе.

В Британии уверены, что выбор Дворникова – это подтверждение того, что военно-политическому руководству России пришлось пересмотреть свои планы относительно Украины. Теперь главная цель – Донбасс. Это также видно из того, что основные ударные группировки российской армии или уже на Донбассе или туда передвигаются в эти дни. Эффективные оборонные действия украинской армии заставили Россию пересмотреть свою цели в Украине.

Читайте на портале "Комментарии" — в Минобороны Британии рассказали, почему в Кремле сообщили неправду, рассказав, что "военная спецоперация" в Украине идет по плану. Поражение на большинстве направлений говорит об обратном.

Также издание "Комментарии" сообщало – Украине неизбежно придется столкнуться со вторым этапом войны. Таким прогнозом поделились в НАТО, отметив, что теперь основная цель России восток и юг Украины.



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Источник: https://t.co/72z5bPsjSC
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