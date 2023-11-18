В Армении рассказали, удалось ли согласовать с Азербайджаном мирный договор

Армения согласовала с Азербайджаном главные пункты мирного договора. Но переговорный процесс все еще продолжается. Как передает портал "Комментарии", такое заявление во время сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ в Ереване сделал премьер-министр Армении Никол Пашинян, пишет "MAMUL".

Никол Пашинян. Фото: из открытых источников

"У нас есть как хорошие, так и плохие новости. Хорошая новость состоит в том, что основные принципы мира были достигнуты", — отметил глава правительства Армении.

По мнению премьера, плохая новость состоит в том, что Армения и Азербайджан до сих пор "разговаривают на разных дипломатических языках и часто не понимают друг друга".

"Конечно, на это есть и объективные причины: длительный конфликт с определенным историческим контекстом, тысячи жертв, чьи родственники затрудняются смотреть в глаза, десятки заключенных, чьи семьи не имеют ответов на вопросы, десятилетиями царящая атмосфера ненависти и подозрения, что под конструктивными заявлениями скрываются недобрые намерения", — добавил Пашинян.

Читайте также на портале "Комментарии" — готова ли Армения выйти из ОДКБ: Пашинян дал прямой ответ.

Также издание "Комментарии" сообщало – после того, как в результате стремительной операции азербайджанской армии самопровозглашенная армянская республика Арцах в Нагорном Карабахе и ее вооруженные формирования самораспускаются, накалилась ситуация в самой Армении. Оппозиция заявила, что собирается "парализовать" всю страну, если премьер Никола Пашинян не уйдет в отставку. Как ситуация в регионе может развиваться дальше? Как происходящее может отразиться на российско-украинской войне? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.



