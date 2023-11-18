logo

BTC/USD

36482.26

ETH/USD

1941.12

LTC/USD

69.24

USD/UAH

37.50

EUR/UAH

40.85

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество события В Армении рассказали, удалось ли согласовать с Азербайджаном мирный договор
commentss НОВОСТИ Все новости

В Армении рассказали, удалось ли согласовать с Азербайджаном мирный договор

Армения подтвердила, что согласовала с Азербайджаном главные принципы мирного договора

сегодня, 14:45
Автор:
avatar

Кравцев Сергей
Поделитесь публикацией:

Армения согласовала с Азербайджаном главные пункты мирного договора. Но переговорный процесс все еще продолжается. Как передает портал "Комментарии", такое заявление во время сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ в Ереване сделал премьер-министр Армении Никол Пашинян, пишет "MAMUL".

В Армении рассказали, удалось ли согласовать с Азербайджаном мирный договор

Никол Пашинян. Фото: из открытых источников

"У нас есть как хорошие, так и плохие новости. Хорошая новость состоит в том, что основные принципы мира были достигнуты", — отметил глава правительства Армении.


По мнению премьера, плохая новость состоит в том, что Армения и Азербайджан до сих пор "разговаривают на разных дипломатических языках и часто не понимают друг друга".

"Конечно, на это есть и объективные причины: длительный конфликт с определенным историческим контекстом, тысячи жертв, чьи родственники затрудняются смотреть в глаза, десятки заключенных, чьи семьи не имеют ответов на вопросы, десятилетиями царящая атмосфера ненависти и подозрения, что под конструктивными заявлениями скрываются недобрые намерения", — добавил Пашинян.

Читайте также на портале "Комментарии" — готова ли Армения выйти из ОДКБ: Пашинян дал прямой ответ.

Также издание "Комментарии" сообщало – после того, как в результате стремительной операции азербайджанской армии самопровозглашенная армянская республика Арцах в Нагорном Карабахе и ее вооруженные формирования самораспускаются, накалилась ситуация в самой Армении. Оппозиция заявила, что собирается "парализовать" всю страну, если премьер Никола Пашинян не уйдет в отставку. Как ситуация в регионе может развиваться дальше? Как происходящее может отразиться на российско-украинской войне? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://mamul.am/am/news/279767
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!