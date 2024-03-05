В Африке родился редкий розовый слоненок (ФОТО)

В Национальном парке Крюгера в Южно-Африканской Республике родился чрезвычайно редкий розовый слоненок. Цвет окраски обусловлен альбинизмом, встречающимся только один раз на 10 тыс. новорожденных африканских слонов.



В Африке родился слон розового цвета. Фото из открытых источников

Южноафриканский туроператор Тео Потгитер отмечает, что во время сафари туристы чаще всего хотят увидеть слонов в дикой природе. Однако в этот раз Потгитер стал свидетелем редкого случая. Ему удалось увидеть розового слона, игравшего в воде.

"Альбинизм у африканских слонов встречается гораздо реже, чем у азиатских слонов. По оценкам, 1 из 10 тыс. рождений приведет к рождению слона-альбиноса", – объясняет уникальность находки Потгитер.

Сотрудники Национального парка Крюгера указывают, что хотя животные с альбинизмом могут вести здоровую жизнь, однако существуют и неудобные моменты. В частности, это касается влияния сильного африканского солнца, а также того, что слона-альбиноса может отбросить его стадо. К счастью, с найденным в Южной Африке розовым слоном этого не произошло, и он играл в воде вблизи стада.





Другими опасностями для альбиноса могут стать хищники, которым легче заметить слоненка. Однако наибольшей опасностью для розового слона есть люди. По африканским и некоторым другим поверьям части тела слона-альбиноса могут обладать целебными свойствами. Это обуславливает повышенную цену на животное. Из-за своего цвета кожи розовые слоны часто становятся жертвами браконьерства, поэтому сотрудники Национального парка в ЮАР не сообщают точное местонахождение слона-альбиноса.





Общая популяция слонов в Африке составляет менее 300 тыс. особей, а в последний раз рождение розового слона зафиксировали в Кении в 2019 году.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Кении засуха убила более 200 слонов, 500 антилоп и сотни других животных.

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