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В Африке родился редкий розовый слоненок (ФОТО)

В Национальном парке Южной Африки родился розовый слон. Такая изюминка животного связана с альбинизмом.

сегодня, 13:15
Автор:
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Slava Kot
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В Национальном парке Крюгера в Южно-Африканской Республике родился чрезвычайно редкий розовый слоненок. Цвет окраски обусловлен альбинизмом, встречающимся только один раз на 10 тыс. новорожденных африканских слонов.

В Африке родился редкий розовый слоненок (ФОТО)

В Африке родился слон розового цвета. Фото из открытых источников

Южноафриканский туроператор Тео Потгитер отмечает, что во время сафари туристы чаще всего хотят увидеть слонов в дикой природе. Однако в этот раз Потгитер стал свидетелем редкого случая. Ему удалось увидеть розового слона, игравшего в воде.

"Альбинизм у африканских слонов встречается гораздо реже, чем у азиатских слонов. По оценкам, 1 из 10 тыс. рождений приведет к рождению слона-альбиноса", – объясняет уникальность находки Потгитер.

Сотрудники Национального парка Крюгера указывают, что хотя животные с альбинизмом могут вести здоровую жизнь, однако существуют и неудобные моменты. В частности, это касается влияния сильного африканского солнца, а также того, что слона-альбиноса может отбросить его стадо. К счастью, с найденным в Южной Африке розовым слоном этого не произошло, и он играл в воде вблизи стада.

В Африке родился редкий розовый слоненок (ФОТО) - фото 2

Другими опасностями для альбиноса могут стать хищники, которым легче заметить слоненка. Однако наибольшей опасностью для розового слона есть люди. По африканским и некоторым другим поверьям части тела слона-альбиноса могут обладать целебными свойствами. Это обуславливает повышенную цену на животное. Из-за своего цвета кожи розовые слоны часто становятся жертвами браконьерства, поэтому сотрудники Национального парка в ЮАР не сообщают точное местонахождение слона-альбиноса.

В Африке родился редкий розовый слоненок (ФОТО) - фото 3

Общая популяция слонов в Африке составляет менее 300 тыс. особей, а в последний раз рождение розового слона зафиксировали в Кении в 2019 году.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Кении засуха убила более 200 слонов, 500 антилоп и сотни других животных.

Также "Комментарии" писали, что в Индии выпустили на свободу голубя-шпиона, который провел за решеткой восемь месяцев.



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Источник: https://www.iflscience.com/incredibly-rare-pink-elephant-calf-seen-playing-in-south-african-national-park-73147
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