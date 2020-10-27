Ужесточение карантина в Украине: в Минздраве назвали условие

В Украине будут рассматривать новые карантинные ограничения, если количество заболевших COVID-19 в сутки достигнет 15 000. Об этом заявил заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко, передает "Интерфакс".

Сейчас в Минздраве ориентируются именно на такой показатель. Если он реализуется, то министерство будет озвучивать дальнейшие планы.

"В то же время мы не говорим, что уже завтра будем что-то вводить. 15 тысяч больных в сутки – это у нас еще есть запас прочности, который позволит отреагировать без коллапса для системы здравоохранения", – сказал Ляшко.

По его словам, данная цифра актуальна при равномерном распределении больных на территории страны. При этом для отдельных регионов отметка может быть ниже. Ляшко отметил, что для каждого региона просчитана отдельная цифра.

"Сейчас мы ее не публикуем, так как ждем 1 ноября, когда на местах должны быть использованы субвенции и подведен кислород к большинству коек. После этого мощности системы здравоохранения должны измениться", – рассказал замминистра.

Сейчас в Украине для больных коронавирусом отведено около 52 тысяч коек, из них 17 тысяч обеспечены кислородной поддержкой. Как уточнил Ляшко, в связи с ростом количества больных и увеличением количества коек процент обеспеченности подведенным кислородом на сегодня составляет 40%. Однако необходимо, по его словам, еще вдвое нарастить эти мощности, чтобы подготовить систему здравоохранения к полноценному реагированию.

Как сообщалось, названо условие, при котором после выборов в Украине усилят карантин.

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