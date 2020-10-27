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Коронавирус поражает Украину: кто вернулся в тройку лидеров

За сутки от осложнений Covid-19 умерли еще 126 украинцев, выздоровели - 2799

сегодня, 09:18
Автор:

Виолетта Комаровская

После относительного затишья, коронавирус снова набирает обороты. За вчера в Украине врачи обнаружили уже 6677 новых больных с Covid-19. И это на 1251 больше нежели было накануне. Свежую статистику опубликовали на сайте СНБО.

Коронавирус поражает Украину: кто вернулся в тройку лидеров

Статистика коронавируса. Фото: slovoidilo.ua

В тройку лидеров по темпам распространения коронавируса в этот раз вернулся Киев. Covid-19 подтвердили еще у 525 жителей столицы. И все же забрать таким образом пальму первенства у Харьковской области не удалось. Это, как и прежде, регион, который инфекция поражает сильнее всего. За вчера там обнаружили еще 556 больных. 

Также в этот раз в тройку ворвалась Львовская область. Регион также сейчас один из самых пораженных, а число инфицированных накануне выросло на 478 человек. 

Всего с начала вспышки коронавирус в Украине подхватил 355 601 украинец. В регионах ситуация следующая: 

г. Киев — 34887 случаев (+525)

Харьковская область — 33806 случаев (+556)

Львовская область — 28086 случаев (+478); 

Одесская область — 22640 случаев (+461);

Черновицкая область — 20117 случаев (+389)

Тернопольская область — 19522 случая (+261);

Ивано-Франковская область — 18915 случаев (+325);

Ровенская область — 18003 случая (+273);

Киевская область — 15156 случаев (+311);

Хмельницкая область — 13845 случаев (+363);

Днепропетровская область — 13418 случаев (+274);

Закарпатская область — 13345 случаев (+201);

Житомирская область — 12878 случаев (+345);

Волынская область — 12635 случаев (+232)

Сумская область — 10810 случаев (+205);

Винницкая область — 9506 случаев (+105)

Донецкая область — 8819 случаев (+118);

Запорожская область — 8463 случая (+331);

Полтавская область — 8350 случаев (+294)

Черкасская область — 8301 случай (+154);

Черниговская область — 8083 случая (+112);

Николаевская область — 7194 случая (+125);

Херсонская область — 3344 случая (+108);

Луганская область — 3321 случай (+88)

Кировоградская область — 2157 случаев (+43);

Жизни еще 126 украинцев накануне коронавирус унес. Число погибших уже достигает 6590 человек.

А вот тех, кто победил Covid-19, стало больше на 2799. Теперь их в Украине — 145 336 человек.

Ранее "Комментарии" также рассказывали о том, где в аэропорту пассажирам легче всего подхватить коронавирус. 


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