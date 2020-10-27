Коронавирус поражает Украину: кто вернулся в тройку лидеров

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Виолетта Комаровская
После относительного затишья, коронавирус снова набирает обороты. За вчера в Украине врачи обнаружили уже 6677 новых больных с Covid-19. И это на 1251 больше нежели было накануне. Свежую статистику опубликовали на сайте СНБО.
Статистика коронавируса. Фото: slovoidilo.ua
В тройку лидеров по темпам распространения коронавируса в этот раз вернулся Киев. Covid-19 подтвердили еще у 525 жителей столицы. И все же забрать таким образом пальму первенства у Харьковской области не удалось. Это, как и прежде, регион, который инфекция поражает сильнее всего. За вчера там обнаружили еще 556 больных.
Также в этот раз в тройку ворвалась Львовская область. Регион также сейчас один из самых пораженных, а число инфицированных накануне выросло на 478 человек.
Всего с начала вспышки коронавирус в Украине подхватил 355 601 украинец. В регионах ситуация следующая:
г. Киев — 34887 случаев (+525);
Харьковская область — 33806 случаев (+556);
Львовская область — 28086 случаев (+478);
Одесская область — 22640 случаев (+461);
Черновицкая область — 20117 случаев (+389);
Тернопольская область — 19522 случая (+261);
Ивано-Франковская область — 18915 случаев (+325);
Ровенская область — 18003 случая (+273);
Киевская область — 15156 случаев (+311);
Хмельницкая область — 13845 случаев (+363);
Днепропетровская область — 13418 случаев (+274);
Закарпатская область — 13345 случаев (+201);
Житомирская область — 12878 случаев (+345);
Волынская область — 12635 случаев (+232);
Сумская область — 10810 случаев (+205);
Винницкая область — 9506 случаев (+105);
Донецкая область — 8819 случаев (+118);
Запорожская область — 8463 случая (+331);
Полтавская область — 8350 случаев (+294);
Черкасская область — 8301 случай (+154);
Черниговская область — 8083 случая (+112);
Николаевская область — 7194 случая (+125);
Херсонская область — 3344 случая (+108);
Луганская область — 3321 случай (+88);
Кировоградская область — 2157 случаев (+43);
Жизни еще 126 украинцев накануне коронавирус унес. Число погибших уже достигает 6590 человек.
А вот тех, кто победил Covid-19, стало больше на 2799. Теперь их в Украине — 145 336 человек.
Ранее "Комментарии" также рассказывали о том, где в аэропорту пассажирам легче всего подхватить коронавирус.
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