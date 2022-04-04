Ужасы Бучи шокировали весь мир: как факты зверств оккупантов могут повлиять на ход войны

Снимки преступлений российских оккупантов в Буче продолжают шокировать цивилизованный мир. Как оцениваете реакцию мира на зверства российских оккупантов в Буче и прочих освобожденных населенных пунктах? Может ли огласка об этих преступлениях приблизить падение путинского режима? Есть ли вероятность, что Украина, наконец, получит мощнейшие виды летального вооружения, необходимые нам для более эффективного отражения российской агрессии? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Убийства россиян в Буче. Фото: из открытых источников

Ход войны будет зависеть от военной ситуации на юге и востоке

Эксперт по международной политике в Украинском институте будущего Илия Куса считает, что вряд ли международная реакция на эти преступления сможет сама по себе привести к падению системы в РФ. Скорее, отмечает он, это станет поводом для введения новых санкций и облегчит Украине привлечение РФ к ответственности за военные преступления в международных судах.

"Поставки более серьезного оружия Украине зависят от коллективной воли ряда государств, в первую очередь – США и Британии, которые пока что не спешат завершать конфликт. Им необходимо его затянуть, чтобы Россия ослабевала в долгосрочном плане и не вырвалась из войны сейчас", – поясняет Илия Куса.

Если говорить о том, что способно (и способно ли) в ближайшее время переломить ход войны в пользу Украины, то тут, по словам эксперта, всё будет зависеть от военной ситуации на юге и востоке, где готовится новая битва, а также от переговоров по "нейтралитету".

Миру нужно время для осмысления всего ужаса войны

Руководитель исследовательских проектов Центра социального инжиниринга "РАНД" ("Распознавание и анализ несистемных действий"), социолог, эксперт по коммуникациям Дмитрий Громаков рассуждает так:

"Пока еще рано говорить о "реакции мира" на военные преступления россиян, на их преступления против человечества. Информация только просачивается в западные СМИ. Украинская сторона демонстрирует осторожный оптимизм как в вопросе новых санкций против РФ, так и надежду на получение более тяжёлых вооружений для повышения боеспособности ВСУ".

Миру, по словам эксперта, нужно время для осмысления всего ужаса войны, о котором те же европейцы лишь слышали от своих близких, но никогда не видели так близко от себя.

"Но в итоге Украина может ожидать и новых санкций, и нового вооружения. Мы видим, как медленно, но уверенно меняются оценки западных спецслужб в оценке характера боевых действий в нашей стране. Второго Афганистана, как рассчитывали некоторые западные аналитики, из Украины не вышло. За полтора месяца войны нам удалось не только сохранить боевой потенциал армии, но и одержать победу на одном из ключевых направлений и полностью деоккупировать Киевскую область. Учитывая эти изменения в оперативной обстановке, украинская армия вполне может рассчитывать на изменение и класса поставляемых нашими партнерами вооружений", – резюмирует Дмитрий Громаков.

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