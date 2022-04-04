Ужасы Бучи шокировали весь мир: как факты зверств оккупантов могут повлиять на ход войны

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Кравцев Сергей
Снимки преступлений российских оккупантов в Буче продолжают шокировать цивилизованный мир. Как оцениваете реакцию мира на зверства российских оккупантов в Буче и прочих освобожденных населенных пунктах? Может ли огласка об этих преступлениях приблизить падение путинского режима? Есть ли вероятность, что Украина, наконец, получит мощнейшие виды летального вооружения, необходимые нам для более эффективного отражения российской агрессии? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.
Убийства россиян в Буче. Фото: из открытых источников
Эксперт по международной политике в Украинском институте будущего Илия Куса считает, что вряд ли международная реакция на эти преступления сможет сама по себе привести к падению системы в РФ. Скорее, отмечает он, это станет поводом для введения новых санкций и облегчит Украине привлечение РФ к ответственности за военные преступления в международных судах.
Если говорить о том, что способно (и способно ли) в ближайшее время переломить ход войны в пользу Украины, то тут, по словам эксперта, всё будет зависеть от военной ситуации на юге и востоке, где готовится новая битва, а также от переговоров по "нейтралитету".
Руководитель исследовательских проектов Центра социального инжиниринга "РАНД" ("Распознавание и анализ несистемных действий"), социолог, эксперт по коммуникациям Дмитрий Громаков рассуждает так:
Миру, по словам эксперта, нужно время для осмысления всего ужаса войны, о котором те же европейцы лишь слышали от своих близких, но никогда не видели так близко от себя.
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