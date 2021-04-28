Усилят ли в Украине карантин на Пасху — Шмыгаль

Многих украинцев интересует вопрос карантинных ограничений на предстоящие майские праздники, а особенно — на Пасху. Кто-то, вероятно, планирует побывать на богослужении, а кто-то — увидеться с родными. По словам главы правительства Дениса Шмыгаля, Украина "отпразднует" Воскресение Христово без усиления карантина.



В Украине не будут усиливать карантин на Пасху. Фото: sts.sumy.ua

Об этом премьер-министр проинформировал в личном Telegram-канале.

Чиновник акцентировал внимание на том, что закрывать церкви и применять новые, ужесточенные карантинные нормы в Украине не планируют. Однако Шмыгаль надеется, что большинство украинцев проведет майские праздники дома, в кругу семьи, дабы приостановить распространение коронавируса.

Также премьер-министр добавил, что правительство собирается усилить уже существующие ограничения. Особое внимание собираются уделить соблюдению масочного режима, а также выдерживанию социальной дистанции между людьми.

Стоит отметить, что Денис Шмыгаль напомнил о возможности местных властей самим регулировать карантинные ограничения в случае необходимости. По мнению политика, такой механизм весьма эффективен, поэтому им собираются пользоваться и в будущем.

Напомним, что ранее украинцев призвали не ходить на пасхальные богослужения в храмы и представители Минздрава. Министр Максим Степанов говорил, что понимает, почему многие хотят побывать на праздничном богослужении, однако призвал удержаться от этого во время непростой эпидемиологической ситуации.

По словам Степанова, всех верующих, которые откажутся от затеи освятить паску в храме, Бог обязательно простит. А вот коронавирус, по мнению чиновника, является атеистом, и может "воспользоваться ситуацией".

К слову, "Комментарии" сообщали, какие правила попросят выполнять украинцев, пришедших в храмы на Пасху. Подробности вы можете узнать в нашем материале.



Также на портале мы рассказывали, что в Минобороны предупредили о вероятных терактах, запланированных российскими оккупантами в украинских церквях на Пасху.

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