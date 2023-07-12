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Уполномоченный рассказал, сколько украинцев считаются пропавшими без вести

Уполномоченный сообщил, что в реестр пропавших без вести внесли информацию о более чем 24 тыс. человек

сегодня, 12:25
Автор:
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Кравцев Сергей
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В Единый реестр пропавших без вести внесли данные о более чем 24 тыс. человек, из них о примерно 7 тысячах пока нет никакой информации. Как передает портал "Комментарии", об это во время пресс-конференции заявил уполномоченный по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах Олег Котенко. 

Уполномоченный рассказал, сколько украинцев считаются пропавшими без вести

Пропавшие без вести. Фото: из открытых источников

"В реестре без вести пропавших, который был открыт в начале мая, на сегодня (Ред. – 12 июля) внесено более 24 тыс. человек" – отметил Котенко.


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По его словам, более 8 тыс. человек были найдены, из которых 60% живы и находятся или находились в плену. Кроме того, есть информация о почти 8 тыс. человек, о которых известно предположительное место их пребывания или место гибели. Но эта информация еще требует подтверждения.

В то же время уполномоченный признал, что поиски пока что не привели ни к чему положительному и пока нет никакой информации о примерно 7 тыс. пропавших без вести.

Олег Котенко также рассказал, до сих пор продолжаются поиски более 300 человек, о которых ничего неизвестно еще, начиная с 2014 года.

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