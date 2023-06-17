Западные СМИ раскрыли потери Украины и России в первые дни контрнаступления ВСУ

Пик украинского контрнаступления еще не наступил, но в первые дни контрнаступательных операций ВСУ потеряли многих бойцов. Как передает издание "Комментарии", об этом рассказали участвовавшие в наступлении украинские военные в интервью газете "Wall Street Journal".

Война в Украине. Фото: из открытых источников

При этом военные отмечают, что оккупанты, которые стояли на первой линии обороны и которые должны были максимально сдерживать продвижение ВСУ, понесли в разы больше потерь. У россиян много погибших и раненых.

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Российские военные, которые оказались в плену ВСУ, согласились дать комментарий журналистам.

Как рассказали россияне, больше всего проблем у них возникло из-за того, что ВСУ атаковали мощным западным оружием.

Один из оккупантов-контрактников по имени Анатолий из Горного Алтая рассказал, что его сослуживцы понимали, что вскоре ВСУ могут их атаковать, поэтому было страшно, ведь непонятно, откуда ждать было удара. При этом до последнего была надежда, что контрнаступления украинской армии не произойдет.

"Два дня все было тихо. Но затем начался сильный штурм. Все стало хаотично, летели боеприпасы, все побежали. Между артиллерийским и минометным огнем я пытался заглянуть в поля, найти противника. Но я никого не видел", — рассказал Анатолий.

По его словам, был сильнейший обстрел, после чего пехота ВСУ пошла в атаку, ворвавшись в лесополосу и забросав ручными гранатами окопы. У россиян не было выхода – или погибать от пуль и гранат, или же сдаваться в плен.

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