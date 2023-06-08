logo

BTC/USD

26435.79

ETH/USD

1840.00

LTC/USD

88.20

USD/UAH

37.20

EUR/UAH

40.20

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество события Упал ли уровень воды в Каховском водохранилище: заявление МАГАТЭ
commentss НОВОСТИ Все новости

Упал ли уровень воды в Каховском водохранилище: заявление МАГАТЭ

В МАГАТЭ заявили, что уровень воды в Каховском водохранилище упал на 2,8 метра

сегодня, 08:10
Поделитесь публикацией:
Автор:

Кравцев Сергей

Уровень воды в Каховском водохранилище упал на 2,8 метра до отметки в 14,03 метра. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

Упал ли уровень воды в Каховском водохранилище: заявление МАГАТЭ

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. Фото: GettyImages

По данным Гросси, такой уровень воды был зафиксирован в 18.00 по киевскому времени. Почасовые темпы потерь несколько приостановились – до 5-7 см/час, в отличие от предыдущих показателей в 11 см/час.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Гросси добавил, что в случае если уровень воды упадет ниже 12,7 метров, то Запорожская атомная электростанция больше не сможет перекачивать воду из резервуара на площадку.

"Поскольку полная степень повреждения плотины остается неизвестной, невозможно предположить, может ли это произойти и когда. Однако, если текущая скорость падения сохранится, уровень 12,7 метра может быть достигнут в течение следующих двух дней", — рассказал Гросси.

Отметим, в ночь на 6 июня российские оккупанты взорвали заминированную Каховскую ГЭС. Из-за разрушения дамбы затопило некоторые населенные пункты Херсонской области.

Читайте также на портале "Комментарии" — реакция Киева и Москвы на подрыв дамбы Каховской ГЭС, который произошел в ночь на 6 июня, оказалась предсказуемой. Украина обвиняет во всём Россию, та, в свою очередь, кивает на Украину. А, что можно сказать о мировой реакции, известной на данный момент? Насколько она (со стороны отдельных стран и международных организаций) адекватна масштабам происходящего? Какие меры могут быть приняты против виновников теракта, за которым явно стоит высшее военно-политическое руководство РФ? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Также издание "Комментарии" сообщало – подрыв Каховской ГЭС: какие последствия для украинского АПК и мирового рынка продовольствия.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.iaea.org/newscenter/pressreleases/update-162-iaea-director-general-statement-on-situation-in-ukraine
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!