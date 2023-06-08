Упал ли уровень воды в Каховском водохранилище: заявление МАГАТЭ

Уровень воды в Каховском водохранилище упал на 2,8 метра до отметки в 14,03 метра. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. Фото: GettyImages

По данным Гросси, такой уровень воды был зафиксирован в 18.00 по киевскому времени. Почасовые темпы потерь несколько приостановились – до 5-7 см/час, в отличие от предыдущих показателей в 11 см/час.

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Гросси добавил, что в случае если уровень воды упадет ниже 12,7 метров, то Запорожская атомная электростанция больше не сможет перекачивать воду из резервуара на площадку.

"Поскольку полная степень повреждения плотины остается неизвестной, невозможно предположить, может ли это произойти и когда. Однако, если текущая скорость падения сохранится, уровень 12,7 метра может быть достигнут в течение следующих двух дней", — рассказал Гросси.

Отметим, в ночь на 6 июня российские оккупанты взорвали заминированную Каховскую ГЭС. Из-за разрушения дамбы затопило некоторые населенные пункты Херсонской области.

Читайте также на портале "Комментарии" — реакция Киева и Москвы на подрыв дамбы Каховской ГЭС, который произошел в ночь на 6 июня, оказалась предсказуемой. Украина обвиняет во всём Россию, та, в свою очередь, кивает на Украину. А, что можно сказать о мировой реакции, известной на данный момент? Насколько она (со стороны отдельных стран и международных организаций) адекватна масштабам происходящего? Какие меры могут быть приняты против виновников теракта, за которым явно стоит высшее военно-политическое руководство РФ? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

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