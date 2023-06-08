Упал ли уровень воды в Каховском водохранилище: заявление МАГАТЭ

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Кравцев Сергей
Уровень воды в Каховском водохранилище упал на 2,8 метра до отметки в 14,03 метра. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.
Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. Фото: GettyImages
По данным Гросси, такой уровень воды был зафиксирован в 18.00 по киевскому времени. Почасовые темпы потерь несколько приостановились – до 5-7 см/час, в отличие от предыдущих показателей в 11 см/час.
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Гросси добавил, что в случае если уровень воды упадет ниже 12,7 метров, то Запорожская атомная электростанция больше не сможет перекачивать воду из резервуара на площадку.
Отметим, в ночь на 6 июня российские оккупанты взорвали заминированную Каховскую ГЭС. Из-за разрушения дамбы затопило некоторые населенные пункты Херсонской области.
Читайте также на портале "Комментарии" — реакция Киева и Москвы на подрыв дамбы Каховской ГЭС, который произошел в ночь на 6 июня, оказалась предсказуемой. Украина обвиняет во всём Россию, та, в свою очередь, кивает на Украину. А, что можно сказать о мировой реакции, известной на данный момент? Насколько она (со стороны отдельных стран и международных организаций) адекватна масштабам происходящего? Какие меры могут быть приняты против виновников теракта, за которым явно стоит высшее военно-политическое руководство РФ? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.
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