Уникальное видео последнего боя уничтожения российских оккупантов воином-десантником «Бала»

Для украинского войска большая потеря – смерть главного сержанта десантно-штурмовой роты 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ДШВ ВСУ сержанта Владимира Балюка, удостоенного звания Герой Украины (посмертно). Чтобы увековечить память о герое журналисты Информагентства АрмияInform проработали видеоматериал и показали уникальные кадры, которые храбрый десантник вместе со своими собратьями расправляется с врагом. Как сообщает издание "Комментарии", видеоматериал появился на официальной странице Командования Десантно-штурмовых войск ВСУ в Facebook.

Javelin и NLAW. Фото: из открытых источников

На видео видно, как профессионально украинские воины освоили управление противотанковыми комплексами Javelin и NLAW. В результате операции непосредственно "Балу" и его боевыми собратьями уничтожены не только российские оккупанты, но и их бронетехника.

Читайте на портале "Комментарии" – в Генштабе ВСУ сигнализируют, что враг не перестает опрокидывать на восток страны военную технику и живую силу противника. Сейчас затяжные бои идут вблизи Славянска, Попасной и Курахово. Вражеские войска не оставляют попыток штурмом взять Мариуполь. Также противник пытается отвоевать свои позиции на юге страны. Благодаря достойному отпору украинских защитников все попытки врага пойти в наступление не увенчались успехом, врагу не удалось продвинуться дальше.

Издание "Комментарии" также сообщало – США готовы передать Украине разведданные , с которыми можно вернуть Донбасс и Крым. Такое решение Белым домом было принято сразу после решения об увеличении военной помощи в Украине.









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