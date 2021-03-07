«Укрзализныця» приостановит сообщение с Закарпатьем: причина

Из-за прироста заболеваемости коронавирусной инфекции Закарпатская область с понедельника, 8 марта, входит в "красную зону" карантина. По этой причине, Укрзализныця приостанавливает сообщение с регионом.

«Укрзализныця» приостановит сообщение с Закарпатьем / фото: vchasnoua.com

В пресс-службе компании отмечают, что со вторника, 9 марта, высадка и посадка пассажиров на всех станциях области будет приостановлена. Также временно не будут продаваться билеты из и на Закарпатье. Ограничения будут действовать на тех пор, пока ситуация с коронавирусом в регионе не улучшится.

При этом, в Укрзализныци рассказали, что пассажиры с билетами до 8 марта включительно смогут выехать или добраться до Закарпатье на поезде.

Также в компании отметили, что готовы к назначению специальных рейсов по просьбе Закарпатской ОГА для вывоза 2100 человек с билетами на время действия карантинных ограничений.

Напомним, что ситуация с коронавирусной инфекцией в Украине хоть и остается контролируемой, но адаптивный карантин продолжает действовать. Кабинет Министров проанализировав эпидемиологическую ситуацию, с 8 марта 2021 года изменил "цвета" карантинных зон некоторых регионов. Так, в "красную" попали сразу четыре области: Житомирская, Черновицкая, Закарпатская и Ивано-Франковская.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что с текущего месяца "Укрзализныця" планирует повышать цены на железнодорожные билеты. Но цена будет расти на 2% каждый месяц и подорожание продлится до декабря 2021 года. В компании отметили, что кроме повышения тарифов они ожидают разработку программ лояльности и улучшения качества услуг, которое они ставят на первое место.