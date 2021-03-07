«Укрзализныця» приостановит сообщение с Закарпатьем: причина

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Светлана Шкурупий
Из-за прироста
заболеваемости коронавирусной инфекции Закарпатская область с понедельника, 8
марта, входит в "красную зону" карантина. По этой причине, Укрзализныця приостанавливает сообщение с регионом.
«Укрзализныця» приостановит сообщение с Закарпатьем / фото: vchasnoua.com
В пресс-службе
компании отмечают, что со вторника, 9 марта, высадка и посадка пассажиров на
всех станциях области будет приостановлена. Также временно не будут продаваться
билеты из и на Закарпатье. Ограничения будут действовать на тех пор, пока
ситуация с коронавирусом в регионе не улучшится.
При этом, в
Укрзализныци рассказали, что пассажиры с билетами до 8 марта включительно
смогут выехать или добраться до Закарпатье на поезде.
Также в компании
отметили, что готовы к назначению специальных рейсов по просьбе Закарпатской
ОГА для вывоза 2100 человек с билетами на время действия карантинных
ограничений.
Напомним, что
ситуация с коронавирусной инфекцией в Украине хоть и остается контролируемой,
но адаптивный карантин продолжает действовать. Кабинет Министров проанализировав
эпидемиологическую ситуацию, с 8 марта 2021 года изменил "цвета" карантинных зон некоторых регионов. Так, в "красную" попали сразу четыре области:
Житомирская, Черновицкая, Закарпатская и Ивано-Франковская.
Ранее издание "Комментарии"
сообщало, что с текущего месяца "Укрзализныця" планирует повышать цены на
железнодорожные билеты. Но цена будет расти на 2% каждый месяц и подорожание продлится до
декабря 2021 года. В компании отметили, что кроме повышения тарифов они ожидают
разработку программ лояльности и улучшения качества услуг, которое они ставят
на первое место.
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