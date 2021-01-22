"Укрзализныця" повышает цены на билеты: подробности

С марта 2021 года "Укрзализныця" будет повышать цены на железнодорожные билеты. При этом подорожание будет происходить постепенно и продлится до декабря. Об этом сообщили на официальном Telegram-канале государственной компании.

Поезд УЗ. Фото: Униан

В "УЗ" отметили, что тарифы на билеты не повышались с 2018 года, однако теперь вопрос индексации подняли на государственный уровень из-за инфляции и роста курса валют.

К примеру, цена на билет в плацкарте на поезд "Киев-Львов" вырастет с 190 гривен до 232, подорожание будет постепенным, с марта по декабрь 2021 года.

Повышение будет происходить каждый месяц на 2%.

В компании отметили, что кроме повышения тарифов они ожидают разработку программ лояльности и улучшения качества услуг, которое они ставят на первое место.

По словам министра инфраструктуры Владислава Криклия, пассажирские перевозки являются убыточными из-за отсутствия индексации цен, поэтому средств на восстановление вагонов нет.

При этом, система лояльности в "УЗ" останется. Вы сможете приобрести билет по гораздо низкой цене, если сделаете это заблаговременно.

Министр отметил, что УЗ нуждается в масштабной реформе и путь решения этой проблемы он видит в передаче компании в концессию, то есть передачи её для эксплуатации в руки частных инвесторов.

Глава правления "Укрзализныци" Владимир Жмак также заявил, что для развития инфраструктуры необходима концессия, которая привлечет международных инвесторов.

Он отметил, что на вокзале для пассажиров нужны хорошие пути, качественный зал ожидания и офисы для продажи билетов, а все остальное пространство переоборудовать в торговый центр по европейскому образцу, когда больше половины посетителей вокзала не является пассажирами.

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