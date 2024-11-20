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Укрэнерго сократило графики отключений света: перечень областей

Ситуация в энергосистеме Украины улучшается

сегодня, 08:52
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Кравцев Сергей

"Укрэнерго" распорядилось на 20 ноября применить одну очередь отключений света вместо одной-двух в предыдущие дни. Кроме того, графики отменены в ряде областей, в частности, в Харьковской. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщают сайты облэнерго.

Укрэнерго сократило графики отключений света: перечень областей

Отключение электроэнергии. Фото: из открытых источников

"Утро начинаем с хорошей новости. В Харьковской области отменено применение графика почасовых отключений", — говорится в сообщении "Харьковоблэнерго".

Кроме того, отменены графики отключений в тех областях, где они не действовали и 18-19 ноября: Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Ровенской.

"В 07:23 20.11.24 получено распоряжение диспетчера НЭК "Укрэнерго" об отмене ГПО на 20.11.24 г. до отдельной команды", — сообщили в "Закарпатьеоблэнерго ".

"Укрэнерго" ввело графики отключений света в Украине на 18 ноября с 6:00 до 22:00 после массированной атаки на Украину.

На 20 ноября "Укрэнерго" распорядилось выключать свет с 6:00 до 22:00 в одну очередь. Это означает отсутствие света в течение 3-4 часов в большинстве областей.

Читайте также на портале "Комментарии" — "Укрэнерго" отменило графики отключений света для ряда областей: кому повезло.

Также издание "Комментарии" сообщало – страна-агрессор точечно атакует энергетическую инфраструктуру Украины дронами. Оккупанты пытаются экономить ракеты. Как передает портал "Комментарии", об этом у себя в Telegram сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации (ЦПД) при СНБО Андрей Коваленко.

Ранее "Комментарии" писали – согласятся ли Украина и РФ не бить по энергетике: кто выступит гарантом договоренностей.




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