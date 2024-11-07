У оккупантов новая тактика атак на энергетику Украины: в ЦПД раскрыли детали

Страна-агрессор точечно атакует энергетическую инфраструктуру Украины дронами. Оккупанты пытаются экономить ракеты. Как передает портал "Комментарии", об этом у себя в Telegram сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации (ЦПД) при СНБО Андрей Коваленко.

Удары по энергообъектам Украины. Фото: из открытых источников

"Россия Шахедами точечно атакует энергетическую инфраструктуру в регионах для экономии ракет, которые накапливает на аэродромах стратегической авиации", — отметил он.

Как объяснил Коваленко, темпы производства ракет не разрешают России вести интенсивную войну с их постоянным использованием. В свою очередь "Шахеды" — это более дешевый инструмент, хотя эффективность дронов скорее подходит для террора гражданских, чем для использования по намеченным целям.

Руководитель ЦПД добавил, что уровень эффективности "Шахедов" составляет около 10%.

Читайте также на портале "Комментарии" — в Киеве на фоне вражеской воздушной атаки с применением беспилотников произошел пожар в многоэтажном доме в Печерском районе. Жителей многоэтажки эвакуируют. Также были зафиксированы пожары в Соломенском районе. Об этом говорится в сообщении КГВА.

Киевские власти отметили, что в Печерском районе произошло частичное разрушение конструкций дома на уровне 31 этажа, сильное задымление. Работает подразделение ГСЧС.

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