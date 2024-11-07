Атака "Шахедов" на Киев: стали известны трагические последствия

В Киеве на фоне вражеской воздушной атаки с применением беспилотников произошел пожар в многоэтажном доме в Печерском районе. Жителей многоэтажки эвакуируют. Также были зафиксированы пожары в Соломенском районе. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении КГВА.

Удар по Киеву. Фото: из открытых источников

Киевские власти отметили, что в Печерском районе произошло частичное разрушение конструкций дома на уровне 31 этажа, сильное задымление. Работает подразделение ГСЧС.

Позже в КГВА проинформировали, что после пожара на 33 этаже на площади 50 м.кв. произошло частичное разрушение строительных конструкций 34 технического этажа. По предварительным данным, обошлось без пострадавших.

Также появилась информация, что в Соломенском районе падение обломков вражеского БпЛа, предварительно, на жилой дом. Еще по одному адресу в результате атаки пожар охватил нежилое помещение.

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Как сообщил начальник Киевской ГВА Сергей Попко, силы обороны приложили максимум усилий, чтобы все БПЛА противника были обезврежены.

Однако в результате этой атаки дронов на столицу произошло падение обломков. В Оболонском и Деснянском районах они упали на открытой территории. Были зафиксированы локальные пожары – горела трава и подстилка. Без пострадавших и разрушений.

Также издание "Комментарии" сообщало – в Харькове раздались мощные взрывы. Из-за авиаударов ФАБ-250 из УМПК в Харькове повреждены супермаркет, жилые многоэтажки, нежилые помещения, остекление окон в зданиях на рынке. Взрывные ранения и другие травмы получили 14 человек, среди которых четверо полицейских. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Полиции Харьковской области.



