"Укрэнерго" отменило графики отключений света для ряда областей: кому повезло

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Кравцев Сергей
В нескольких западных областях Украины отменили графики отключений света на 19 ноября, введенные после массированной ракетной атаки по Украине. Это сделано по указанию "Укрэнерго". Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщениях на сайтах облэнерго.
Отключение электроэнергии. Фото: из открытых источников
В частности, графики не будут применяться в следующих областях: Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Ровенской.
В этих областях графики не действовали и накануне, 18 ноября. Кроме того, вчера были отменены графики в Тернопольской области.
Напомним, "Укрэнерго" сообщило, что 19 ноября снова будут графики отключения света.
Время применения и объем ограничений будут следующими:
6:00 – 7:00 – одна очередь отключений;
7:00 – 9:00 – две очереди отключений;
9:00 – 14:00 – одна очередь отключений;
14:00 – 18:00 – две очереди отключений;
18:00 – 23:00 – одна очередь отключений.
Напоминаем, что из-за вражеской массированной атаки на энергосистему в Украине действуют меры ограничения потребления для промышленных и бытовых потребителей.
Читайте также на портале "Комментарии" — страна-агрессор в очередной раз нанесла масштабные удары по энергетике Украины. Однако, следует помнить о том, что разглашение о последствиях ударов помогает оккупантам в подготовке к новым атакам. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится Telegram-канале Минэнерго.
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