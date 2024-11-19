"Укрэнерго" отменило графики отключений света для ряда областей: кому повезло

В нескольких западных областях Украины отменили графики отключений света на 19 ноября, введенные после массированной ракетной атаки по Украине. Это сделано по указанию "Укрэнерго". Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщениях на сайтах облэнерго.

Отключение электроэнергии. Фото: из открытых источников

"В 06:34 19.11.24 получено распоряжение диспетчера НЭК "Укрэнерго" об отмене ГПО на 19.11.24 г. с 07:00 до отдельной команды", — говорится в сообщении "Закарпатьеоблэнерго".

В частности, графики не будут применяться в следующих областях: Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Ровенской.

В этих областях графики не действовали и накануне, 18 ноября. Кроме того, вчера были отменены графики в Тернопольской области.

Напомним, "Укрэнерго" сообщило, что 19 ноября снова будут графики отключения света.

Время применения и объем ограничений будут следующими:

6:00 – 7:00 – одна очередь отключений;

7:00 – 9:00 – две очереди отключений;

9:00 – 14:00 – одна очередь отключений;

14:00 – 18:00 – две очереди отключений;

18:00 – 23:00 – одна очередь отключений.

Напоминаем, что из-за вражеской массированной атаки на энергосистему в Украине действуют меры ограничения потребления для промышленных и бытовых потребителей.

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