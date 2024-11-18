Не помогайте врагу: в Минэнерго экстренно обратились к украинцам

Страна-агрессор в очередной раз нанесла масштабные удары по энергетике Украины. Однако, следует помнить о том, что разглашение о последствиях ударов помогает оккупантам в подготовке к новым атакам. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится Telegram-канале Минэнерго.

Удары по энергообъектам Украины. Фото: из открытых источников

В Минэнерго напомнили, что не стоит разглашать информацию об энергетике Украины. В частности, энергетики просят не публиковать фото, видео или какие-либо данные о последствиях ударов; не разглашать информацию об объектах атак, повреждении, попадании или восстановлении; не обсуждать возможные удары, энергетические карты или состояние объектов.

"Это касается всех: органов власти, предприятий, представителей медиа, телеграмм-каналов, соцсетей и каждого гражданина. Разглашение такой информации подвергает страну серьезной опасности. Враг использует эти данные для координации новых атак", — говорится в сообщении.

В Минэнерго отметили, что предоставляют минимально необходимую информацию по соображениям безопасности. А энергетики делают все возможное, чтобы держать систему стабильной и возвращать свет украинцам.

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Также издание "Комментарии" сообщало – Россия после довольно затяжной паузы возобновили массированные ракетно-дроновые удары по Украине. Может ли враг после того, как три месяца собирал ракеты, возобновить удары по Украине? Каким количеством ракет и когда РФ может атаковать Украину? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, проанализировав мнения экспертов.



