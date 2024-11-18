РФ 3 месяца собирала ракеты: возобновит ли теперь массированные удары по Украине

Россия после довольно затяжной паузы возобновили массированные ракетно-дроновые удары по Украине. Может ли враг после того, как три месяца собирал ракеты, возобновить удары по Украине? Каким количеством ракет и когда РФ может атаковать Украину? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, проанализировав мнения экспертов.

Ракетный удар. Фото: из открытых источников

Угроза массированных атак может сохраняться до инаугурации Трампа

Военный эксперт Александр Мусиенко в интервью РБК-Украина выразил мнение, что Россия способна наносить по Украине масштабные удары с периодичностью раз в две недели или раз в неделю до Нового года или до начала января.

"Вообще потенциал России из того, что они могли накопить в течение практически трех месяцев, он может составлять, на масштабные атаки – 4-5 атак, а меньшие – до 6-7-8 атак, если с небольшим количеством ракет", — заявил эксперт.

Александр Мусиенко предположил, что перед атакой россияне будут снова проводить имитационные пуски со стратегической авиации и запускать большое количество дронов.

По мнению Мусиенко, в следующие полтора месяца вражеские войска постараются "создать картинку" для будущей администрации США. В итоге угроза массированных атак может сохраняться до инаугурации переизбранного президентом США Дональда Трампа.

Атаки со стороны россиян будут, но не массированы

Военный эксперт, летчик-инструктор, полковник ВСУ в запасе Роман Свитан в эфире "24 канала" отметил, что российские оккупанты накопили десятки различных ракет, которые могут использовать для ударов по Украине. По всей видимости, только на кораблях РФ в Черном и Каспийском морях сосредоточено до 90 ракет "Калибр".

Враг мог бы атаковать этими ракетами украинские города, но сейчас диктатор Владимир Путин выжидает. Россияне производят ракеты и имеют возможность их накапливать. И это еще одна причина, почему нельзя давать врагу передышку в войне, считает эксперт.

"Не думаю, что они сразу 90 "Калибров" используют – возможно до 30. Также россияне могут запустить крылатые и баллистические ракеты – до 60 – 70 единиц. Общий максимальный пуск ракет, вероятно, будет около 100 – 120 – благодаря еще и авиационным ракетам базирование – Х-59/69", – прогнозирует Свитан.

По его словам, во время массированной комбинированной атаки враг может применить около 100 – 150 ударных беспилотников "Шахед". оккупанты и сейчас используют большое количество таких беспилотников, хотя многие из них – это приманки.

Россия может применить все эти средства, но, по мнению Свитана, вряд ли такая атака произойдет сейчас. Он считает, что сейчас кремлевский диктатор не хочет раздражать новоизбранного президента США Дональда Трампа.

"Атаки со стороны россиян будут, но не массированы. Путин надеется на то, что Трамп с 21 января 2025 года нажмет на украинское руководство с целью заморозить боевые действия", – продолжил полковник запаса.

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