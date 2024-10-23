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Согласятся ли Украина и РФ не бить по энергетике: кто выступит гарантом договоренностей

Вероятно, консультации по поводу отказа Украины и РФ бить по энергетике уже проходили

23 октября 2024, 16:33
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Ткачик Олеся

Президент Владимир Зеленский заявил, что взаимное прекращение ударов по энергетике может завершить горячую фазу войны между Украиной и РФ. При этом известно, что Украина входит в отопительный сезон с серьезным дефицитом генерации.

Согласятся ли Украина и РФ не бить по энергетике: кто выступит гарантом договоренностей

Удары по критической инфраструктуре

Как отметил юрист и аналитик Андрей Вигиринский в комментарии для 24 канала, даже увеличение импорта не способно полностью компенсировать потери. По его словам, при значительном понижении температуры имеющихся мощностей может не хватить, что приведет к отключениям электроэнергии. Это, к сожалению, неизбежно, считает эксперт.

По заявлениям Зеленского, Вигиринский напомнил о ранее распространенной информации о возможной встрече в Катаре во время Курской операции. Тогда вроде бы обсуждалась вероятность договоренностей об отказе от ударов по энергетической инфраструктуре, но эти данные были опровергнуты. Однако подобные сообщения появляются и теперь, так что можно предположить, что такая коммуникация действительно имела место.

Вигиринский предполагает, что Украина, вероятно, стремится достичь договоренностей по энергетической стабильности в осенне-зимний период во избежание серьезных проблем и катастроф.

Он также отметил, что Украина уже продемонстрировала свой рычаг влияния – дальнобойные беспилотники, неоднократно использовавшиеся для атак на российские нефтяные предприятия. Это дает основания предполагать, что принцип взаимности, в частности, по энергетике, возможен, ведь после прекращения атак на украинскую портовую инфраструктуру наблюдалось аналогичное со стороны России.

"Здесь важно, на каких условиях это произойдет. На мой взгляд, консультации уже проходили. Они продолжатся и завершатся определенной договоренностью, которую обеспечат страны-гаранты. Ими могут быть страны Персидского залива, Катар или Саудовская Аравия", – подчеркнул эксперт.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что россияне готовят наносить удары по украинской энергетике.




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Источник: https://24tv.ua/ataki-energetiku-ukrayini-mozhna-domovitis-rosiyeyu-pro-vidmovu_n2669231
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