Согласятся ли Украина и РФ не бить по энергетике: кто выступит гарантом договоренностей

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Ткачик Олеся
Президент Владимир Зеленский заявил, что взаимное прекращение ударов по энергетике может завершить горячую фазу войны между Украиной и РФ. При этом известно, что Украина входит в отопительный сезон с серьезным дефицитом генерации.
Удары по критической инфраструктуре
Как отметил юрист и аналитик Андрей Вигиринский в комментарии для 24 канала, даже увеличение импорта не способно полностью компенсировать потери. По его словам, при значительном понижении температуры имеющихся мощностей может не хватить, что приведет к отключениям электроэнергии. Это, к сожалению, неизбежно, считает эксперт.
По заявлениям Зеленского, Вигиринский напомнил о ранее распространенной информации о возможной встрече в Катаре во время Курской операции. Тогда вроде бы обсуждалась вероятность договоренностей об отказе от ударов по энергетической инфраструктуре, но эти данные были опровергнуты. Однако подобные сообщения появляются и теперь, так что можно предположить, что такая коммуникация действительно имела место.
Вигиринский предполагает, что Украина, вероятно, стремится достичь договоренностей по энергетической стабильности в осенне-зимний период во избежание серьезных проблем и катастроф.
Он также отметил, что Украина уже продемонстрировала свой рычаг влияния – дальнобойные беспилотники, неоднократно использовавшиеся для атак на российские нефтяные предприятия. Это дает основания предполагать, что принцип взаимности, в частности, по энергетике, возможен, ведь после прекращения атак на украинскую портовую инфраструктуру наблюдалось аналогичное со стороны России.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что россияне готовят наносить удары по украинской энергетике.
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