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Украину зальет дождями: прогноз Укргидрометцентра

Синоптики передают, что в Украине 17 и 18 апреля ожидаются осадки в виде дождя

сегодня, 08:48
Автор:

Мокрик Анастасия

В эти выходные, то есть, 17-18 апреля, в ночные и утренние часы в большинстве областей Украины возможны заморозки. В некоторых областях ожидается дождливая погода. Об этом на своей странице в Facebook сообщает метеоролог Наталья Диденко.

Украину зальет дождями: прогноз Укргидрометцентра

В выходные в Украине будет дождливая погода - фото: из открытых источников

По словам синоптика, в ночь на воскресенье сформируется циклон на северо-востоке, будет облачно и дожди. Поэтому в Сумской, Черниговской и Киевской областях заморозки отступят.  17-18 апреля максимальная температура воздуха будет + 9 + 14 градусов.

Укргидрометцентр передает, что 17 апреля в северных областях ожидается дождь и температура воздуха от 12 до 14 градусов выше 0. На юге будет пасмурно в течение дня, но без осадков. Температура воздуха составит от 14 до 16 градусов тепла.  Западной части страны 17 апреля будет дождливая погода и максимум +12 градусов. На востоке также ожидается дожди. Температура воздуха – от 12 до 14 градусов выше 0. В центральных областях будет пасмурно и максимально +12 градусов тепла.

Украину зальет дождями: прогноз Укргидрометцентра - фото 2

В воскресенье, 18 апреля, в Черниговской, Киевской, Полтавской, Харьковской и Сумской областях ожидается дождь в течение дня. В остальных областях будет пасмурная погода. В северной части страны днем будет  +12.. +14 градусов. На юге — от +14 до +16 градусов. В западных областях максимально ожидается +14 градусов. На востоке – от 14 до 16 градусов тепла.

Украину зальет дождями: прогноз Укргидрометцентра - фото 3

С 20 по 22 апреля в Украине ожидаются дожди на всей территории страны и вновь похолодание. 

Напомним, ранее сайт "Комментарии" сообщал читателям о том, какая погода ожидается на Пасху в Украине, а также о том, сколько дней украинцы будут отдыхать в мае.



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Источник: https://www.facebook.com/tala.didenko
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