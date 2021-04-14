Сколько дней украинцы будут отдыхать в мае: календарь выходных

Многие украинцы уже предвкушают, как организуют и проведут наступающие пасхально-майские праздники. В целом же следующий весенний месяц будет весьма богатым на выходные, сообщает "Люкс.ФМ".



В мае-2021 украинцев ждет 13 выходных. Фото: Shutterstock

Казалось бы, праздников в мае не так и много. Однако календарь-2021 утверждает, что украинцы в этом месяце будут работать только 18 дней. К привычным же субботе-воскресенью из выходных добавится сразу два уик-энда подлиннее.

Первого стоит ждать в начале месяца — с 1 по 4 мая. Из-за Международного дня труда и православной Пасхи, которые попали на выходные, отдохнуть получится еще и в понедельник-вторник.

Также большинство офисных сотрудников смогут не выйти на работу и в следующий понедельник, 10 мая, из-за перенесенного выходного с воскресного Дня Победы.

Таким образом в украинцев в мае будет 13 нерабочих дней.





Отметим, что в течение апреля, а именно перед Воскресением Христовым, православных верующих ожидает семь важных дат. 25 апреля, традиционно за неделю перед Пасхой, отмечается праздник Входа Господня в Иерусалим — Вербное воскресенье. Далее начинается Страстная неделя. В ближайшую же субботу, 17 апреля, православные христиане Украины будут чтить Похвалу Пресвятой Богородицы. Больше подробностей ищите в нашем материале.



Ранее "Комментарии" сообщали, почему в 2021 году между православной и католической Пасхой наблюдается почти месячный "разрыв" во времени. Детали объяснил украинский архиепископ Евстратий.

Также в преддверье празднике вы можете узнать, насколько долго могут храниться различные пасхальные угощения. В случае пасок, к примеру, многое зависит от продуктов, которые вы использовали во время приготовления пасхальной сдобы.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!