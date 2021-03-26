Почему католическая Пасха в этом году на месяц раньше - объяснение архиепископа

В этом году православные празднуют Пасху второго мая. У католиков праздник светлой Пасхи наступает уже четвертого апреля. Почему в этом году наблюдается такая большая разница, рассказал архиепископ Православной церкви Украины Евстратий Зоря.

Пасха 2021: почему католики празднуют Пасху раньше. Фото: schci.ru

По словам священнослужителя, подобная ситуация сложилась из-за даты, от которой отсчитывается первый весенний полный месяц.

Православные отсчитывают дату Пасхи от даты равноденствия по юлианскому календарю без изменения в пасхалии. Католики же начинают считать от астрономического равноденствия. Так появляется разница в тринадцать дней. Иногда (примерно раз в пять лет) дать совпадают и верующие двух направлений празднуют Пасху в один и тот же день. А иногда, как в этот раз, разница может составлять и месяц.

В прошлом году католические христиане отмечали Пасху 12 апреля, православные — 19 апреля.

Для верующих обоих направлений Пасха является главным праздником. Однако традиции празднования Пасхи у католиков отличаются от православных. За день до праздника в костелах священнослужителями проводится обряд благословения огня и воды. Затем зажигают пасхальную свечу.

Важным символом праздника у католиков Пасхальный кролик. Именно он по поверьям прячет разрисованные яйца в доме. Утром дети эти яйца должны найти. Еще одна традиция праздника — дарить сюрпризы родным и крестным.

Напомним, чтобы не отравиться во время праздников и после них, нужно знать сроки хранения угощений. Информацию об этом можно найти в нашем материале.

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