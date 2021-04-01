Какие православные праздники будут отмечать в Украине в апреле

В течение апреля православные украинцы продолжают готовиться к большому празднику — Воскресению Христову. Накануне Пасхи верующие будут отмечать семь важных дат. Об этом на своей странице в Facebook сообщает Православная Церковь Украины.

Фото из открытых источников

Так, 7 апреля будет отмечаться большой двунадесятый праздник — Благовещение Пресвятой Богородицы. В этот день архангел Гавриил возвестил Деве Марии, что Она станет Матерью Сына Божия. Кроме того, в апреле чтят память преподобных Иоанна Лествичника и Марии Египетской — 11 и 18 апреля соответственно.

25 апреля, традиционно за неделю перед Пасхой, отмечается праздник Входа Господня в Иерусалим — Вербное воскресенье. Далее начинается Страстная неделя.

Кроме того, в апреле православные отмечают еще ряд дат:

17 апреля — Похвала Пресвятой Богородицы (Суббота Акафистная).

29 апреля — Великий четверг. Воспоминание Тайной вечери.

30 апреля — Великая пятница. Воспоминание святых спасительных страстей Иисуса Христа.

Напомним, празднование Пасхи в 2021 году у православных и греко-католиков приходится на 2 мая. Светлое Христово Воскресение является государственным праздником, потому 3 мая также будет выходным днем.

Католики в Украине будут отмечать Пасху 4 апреля 2021 года. Это свидетельствует о том, что разница между католической и православной Пасхой в этом году составит почти месяц, а иногда эта разница может достигать и полутора месяца.

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