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Украину зальет дождями: прогноз Укргидрометцентра

Синоптики сообщили, какой будет погода 27 и 28 марта в Украине

сегодня, 09:45
Автор:

Мокрик Анастасия

В один из выходных дней некоторые области Украины зальет дождями, а в некоторых частях страны ночью вновь ожидается минус. Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра.

Украину зальет дождями: прогноз Укргидрометцентра

Прогноз погоды на 27 и 28 марта - фото: из открытых источников

Так, по прогнозам, сегодня, 27 марта, погода в Украине обещает быть солнечной абсолютно во всех областях. Днем ожидается от 10 до 12 градусов тепла. Однако ночью будет минусовая температура. К счастью, морозов больше не ожидается, но до -1 и -2 градусов столбик термометра упадет в Запорожской, Николаевской, Одесской, Херсонской, Ивано-Франковской, Ужгородской, Тернопольской, Ровенской, Луцкой, Хмельницкой и Черновицкой областях.

В воскресенье, 28 марта, погода на территории страны будет не такой благоприятной, ведь большую часть  накроют дожди. Несмотря на это, будет тепло. В северной части Украины ожидается днем от +9 до 11 градусов, а ночью +1.. +3 градуса. В южных областях будет +11.. +13 градусов днем и от 2 до 4 градусов тепла ночью. В западных – днём от +7 до +9, а ночью – от 3 до 5 градусов выше 0. В восточной части Украины днем ожидается +9.. +11, а ночью от +1 до -1 градуса.

По данным синоптиков, дожди в воскресенье ожидаются в таких областях: Черниговской, Киевской, Черкасской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Винницкой, Житомирской, Хмельницкой, Ровенской, Луцкой, Львовской, Ужгородской, Ивано-Франсковской, Житомирской, Черновицкой, Тернопольской. В остальных областях в этот день будет облачно, без осадков. 

Напомним, ранее сайт "Комментарии" сообщал читателям о том, какой будет погода на Пасху в Украине, а также о том, что Степанов рассказал об остановке работы транспорта.



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Источник: https://meteo.gov.ua/ua/33345/forecast/ukraine/all/1
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