Степанов об остановке работы транспорта

Кабмин Украины может остановить работу транспорта в стране, если ситуация с коронавирусом "начнет выходить из-под контроля". Об этом в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" на канале "Украина" 26 марта сказал министр здравоохранения Максим Степанов.

Максим Степанов (фото из открытого источника)

Он отметил, что вопрос введения локдауна обсуждают в правительстве.

"Мы всегда должны балансировать между эпидемиологией и жизнью страны – бизнесом малым и средним, работой людей. Наталья Виноград, которая является моим советником, и я ее считаю одним из лучших специалистов по кибербезопасности, – она тоже считает, что сейчас надо (вводить ограничения) вплоть до остановки транспорта", – сказал Степанов.

Он отметил, что в Черновицкой, Закарпатской и Ивано-Франковской областях, которые ранее ввели жесткие ограничения, ситуация стабилизировалась и "началась положительная динамика".

Напомним, глава столичной Госпродпотребслужбы Олег Рубан рассказал, кто чаще всего нарушает карантинные ограничения в Киеве. Так, несмотря на массовые санкции, условия карантина в Киеве часто не соблюдает общественный транспорт.

По его словам, за соблюдением ограничений в Киеве ежедневно следят 20 мобильных групп из представителей полиции, местных администраций и муниципальной охраны. Самыми злостными нарушителями, по словам Рубана, оказались маршрутные такси и общественный транспорт, куда люди набиваются, несмотря на требования властей. Олег Рубан подчеркнул, что в час пик соблюдать безопасную дистанцию попросту невозможно. "Второй день мы приостанавливаем маршруты, работу, но до сих пор контроля со стороны Укртрансбезопасности не было никакого, ежедневно составляется от 30 до 40 админпротоколов на уровне 17−34 тысяч гривен на перевозчиков", — заявил руководитель Госпродпотребслужбы.

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