logo
Русский Українська

BTC/USD

55266.52

ETH/USD

1703.38

LTC/USD

183.29

USD/UAH

28.10

EUR/UAH

33.15

RUB/UAH

0.39

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика Бизнес Мир Общество Здоровье Стиль жизни HI-tech Спорт Звезды Мужчины
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
bezknopok

Без кнопок
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Общество события Степанов об остановке работы транспорта
commentss НОВОСТИ Все новости

Степанов об остановке работы транспорта

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае

сегодня, 05:10
Автор:

Ольга Чародий

Кабмин Украины может остановить работу транспорта в стране, если ситуация с коронавирусом "начнет выходить из-под контроля". Об этом в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" на канале "Украина" 26 марта сказал министр здравоохранения Максим Степанов.

Степанов об остановке работы транспорта

Максим Степанов (фото из открытого источника)

Он отметил, что вопрос введения локдауна обсуждают в правительстве.

"Мы всегда должны балансировать между эпидемиологией и жизнью страны – бизнесом малым и средним, работой людей. Наталья Виноград, которая является моим советником, и я ее считаю одним из лучших специалистов по кибербезопасности, – она тоже считает, что сейчас надо (вводить ограничения) вплоть до остановки транспорта", – сказал Степанов.

Он отметил, что в Черновицкой, Закарпатской и Ивано-Франковской областях, которые ранее ввели жесткие ограничения, ситуация стабилизировалась и "началась положительная динамика".

Напомним, глава столичной Госпродпотребслужбы Олег Рубан рассказал, кто чаще всего нарушает карантинные ограничения в Киеве. Так, несмотря на массовые санкции,  условия карантина в Киеве часто не соблюдает общественный транспорт.

По его словам, за соблюдением ограничений в Киеве ежедневно следят 20 мобильных групп из представителей полиции, местных администраций и муниципальной охраны. Самыми злостными нарушителями, по словам Рубана, оказались маршрутные такси и общественный транспорт, куда люди набиваются, несмотря на требования властей. Олег Рубан подчеркнул, что в час пик соблюдать безопасную дистанцию попросту невозможно.  "Второй день мы приостанавливаем маршруты, работу, но до сих пор контроля со стороны Укртрансбезопасности не было никакого, ежедневно составляется от 30 до 40 админпротоколов на уровне 17−34 тысяч гривен на перевозчиков", — заявил руководитель Госпродпотребслужбы.



Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обусуждения

comments.ua
comments.ua
comments.ua

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ