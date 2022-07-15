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Украину ожидают прохладные и дождливые выходные: где испортится погода

Прогноз погоды в Украине на 16 июля

сегодня, 21:05
Автор:

Денис
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В субботу в некоторых областях Украины ожидается дождливая погода. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.  

Украину ожидают прохладные и дождливые выходные: где испортится погода

Погода в Украине

Как сообщают синоптики, 16 июля некоторые области страны накроют ливни, а именно: Харьковскую, Полтавскую, Запорожскую, Днепропетровскую, Луганскую, Донецкую, Кировоградскую, Херсонскую, Одесскую и Николаевскую. В остальных областях ожидается облачная погода на протяжении дня. 

В северных областях 16 июля температура воздуха поднимутся до +24 градусов днем, а ночью ожидается до +12 градусов. В центральной части Украины днем будет до +26 градусов, ночью — от +12 до +14. На юге столбики термометра поднимется до +32 градусов днем, а к ночи будет до +19 градусов. В западных областях днем — до +25 градусов, ночью — +11.. +13 градусов. В восточной части Украины днем ожидается до +30 градусов, ночью — от +16 до +18.

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что украинская поп-певица публично отреклась от Родины, выплясывая во время обстрела Винницы. В день обстрела Винницы молчунья-артистка цинично пела на фестивале в Витебске. Подробно об этом вы можете прочитать на нашем сайте. 

Читайте также о том, что в Виннице после российской ракетной атаки снесут здания Домов культуры и быта. Жилье, которое пострадало от ракетной атаки, будет восстановлено в кратчайшие сроки. Подробно об этом читайте в нашей статье. 

Сайт "Комментарии" писал о том, что когда депутаты-предатели из ВР останутся без мандатов: подробности. Парламентарии Алексей Ковалев, Андрей Деркач и Виктор Медведчук из-за своих поступков стали коллаборантами. 

Также "Комментарии" сообщал о том, что в МИД Украины ответили Орбану, который раскритиковал санкции против России. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Европейский Союз "выстрелил себе в легкие" из-за якобы "непродуманных" экономических санкций против РФ. 




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Источник: https://meteo.gov.ua
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