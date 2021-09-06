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Украинские ЗАГСы стремительно переходят в онлайн

В Минюсте назвали перечень услуг органов ЗАГС, которые скоро будут предоставляться в онлайн-режиме

сегодня, 09:37
Автор:

Лилия Боровая

Украинские ЗАГСы стремительно переходят в онлайн

Подача заявления в отдел ЗАГС онлайн, фото из открытых источников

Вскоре будет представлена новая функция портала государственных услуг "Дія" — электронная подача заявлений на регистрацию брака. Об этом сообщил заместитель Министра юстиции Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Сергей Орлов.

Среди преимуществ подачи заявления на регистрацию брака через "Дію" Сергей Орлов называет отсутствие необходимости предоставления документов, которые внесены на портал госуслуг, а также содержатся в Государственном реестре актов гражданского состояния граждан. Уплату административного сбора также планируют цифровизировать, чтобы будущим молодоженам больше не приходилось подавать в отдел ЗАГС квитанции о внесении платы.

На официальном сайте Минюста Украины анонсируется, что новую услугу презентуют в октябре, во время мероприятия "Diia Summit".

"Кроме подачи заявления на регистрацию брака, украинцы смогут подать через "Дію" заявления для получения повторных свидетельств о браке, рождении, смерти, перемене имени и заказать выдачу семи видов выписок из государственного реестра актов гражданского состояния граждан", — говорится в официальном сообщении Министерства юстиции Украины.

Напомним, что пользователи портала госуслуг "Дія" из семи городов Украины в тестовом режиме могут воспользоваться услугой "Е-регистрация". Эта услуга позволяет военнообязанным, призывникам и резервистам осуществлять смену места регистрации без визитов в территориальные центры комплектования и социальной поддержки.

Ранее "Комментарии" сообщали, где и как в Украине обустроят места для работы с порталом "Дія" для пользователей, не имеющих смартфона или доступа к интернету.


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Источник: https://minjust.gov.ua/news/ministry/sergiy-orlov-vje-nezabarom-podati-zayavu-na-reestratsiyu-shlyubu-mojna-bude-cherez-diyu
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