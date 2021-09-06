Украинские ЗАГСы стремительно переходят в онлайн

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Лилия Боровая
Подача заявления в отдел ЗАГС онлайн, фото из открытых источников
Вскоре будет представлена новая функция портала государственных услуг "Дія" — электронная подача заявлений на регистрацию брака. Об этом сообщил заместитель Министра юстиции Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Сергей Орлов.
Среди преимуществ подачи заявления на регистрацию брака через "Дію" Сергей Орлов называет отсутствие необходимости предоставления документов, которые внесены на портал госуслуг, а также содержатся в Государственном реестре актов гражданского состояния граждан. Уплату административного сбора также планируют цифровизировать, чтобы будущим молодоженам больше не приходилось подавать в отдел ЗАГС квитанции о внесении платы.
На официальном сайте Минюста Украины анонсируется, что новую услугу презентуют в октябре, во время мероприятия "Diia Summit".
Напомним, что пользователи портала госуслуг "Дія" из семи городов Украины в тестовом режиме могут воспользоваться услугой "Е-регистрация". Эта услуга позволяет военнообязанным, призывникам и резервистам осуществлять смену места регистрации без визитов в территориальные центры комплектования и социальной поддержки.
Ранее "Комментарии" сообщали, где и как в Украине обустроят места для работы с порталом "Дія" для пользователей, не имеющих смартфона или доступа к интернету.
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