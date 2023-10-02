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Украинские синоптики обнародовали прогноз на октябрь: что будет с погодой в стране

В 2023 году октябрь в Украине будет теплее нормы.

сегодня, 20:40
Автор:
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Лиля Воробьева
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В этом году октябрь в украинских регионах покажется теплее, чем раньше, так же количество дождей ожидаемо не будет выходить за пределы климатической нормы. Об этом говорится в прогнозе Украинского гидрометцентра .

Украинские синоптики обнародовали прогноз на октябрь: что будет с погодой в стране

Погода в октябре (фото из открытых источников)

Важно, что, как утверждают синоптики, количество осадков в октябре ожидаемое на уровне 31- 67 мм , а в Карпатах местами 77- 101 мм , что не превышает норму


"Средняя месячная температура предполагается 7-13° тепла, что на 1-1,5° выше нормы", — прогнозируют представители Укргидрометцентра.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, какой будет зима 2024 года в Украине . Погода в украинских регионах после солнечных дней в сентябре внезапно станет холоднее уже в начале октября. По прогнозу народного синоптика Станислава Щедрина, в украинские регионы придут ранние заморозки, а зима покажется холодной. По его прогнозам, первый снег в украинских регионах можно ожидать уже с приходом второго месяца осени.

Нынешняя зима, по его словам, будет достаточно холодной и снежной. Особенно во второй половине января — начале февраля, когда температура местами будет опускаться ниже -25 градусов Цельсия, за исключением южных областей. Но такие теплые зимы, как предыдущая, будут однозначно повторяться – это вопрос времени. Вместе с тем, зима хоть и будет снежной и морозной, но периодами, чередуя морозы и оттепели.

Также "Комментарии" сообщали о том, что метеорологи дали первые прогнозы на зиму 2024 года. В Тихом океане все больше развивается такое явление как Эль-Ниньо, что увеличивает температуру на планете и вызывает волны жары. Однако специалисты ресурса прогноза погоды Severe Weather Europe считают, что на нашем континенте погода будет совсем иной, чем в предыдущие годы.



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