Украинские отели с вакцинированными работниками получат специальные наклейки

В рамках акции "Путешествуй безопасно" и в связи с ростом количества больных COVІD-19 Государственное агентство развития туризма (ДАРТ) сообщило о возможности вакцинации работников украинских отелей и мест размещения туристов. Об этом говорится на странице агентства в Facebook.

Вакцинация от COVID-19 в Украине, фото из открытых источников

Отмечается, что гостиницы или хостелы, где весь персонал вакцинируется, будут внесены в отдельный список Государственного агентства развития туризма. Список таких заведений будет опубликован на официальном сайте ДАРТ. Также этим отелям и хостелам выдадут специальные наклейки, так называемые "знаки безопасности". Пока же в агентстве собирают списки тех, кто стремится пройти вакцинацию от коронавируса и работает в сфере услуг.

Для предоставления информации директорам гостиниц и хостелов необходимо отправить на почту ДАРТ данные о количестве персонала, который согласен на получение прививок.

"Рекомендуем отелям принять меры по вакцинации персонала в ближайшие сроки. Для организации вакцинации уполномоченным лицом отеля должна быть предоставлена информация согласно приложению", — говорится в сообщении.

В свою очередь агентствобудет рекомендовать украинцам и иностранцам останавливаться только в отелях и заведениях из списка ДАРТ. Вероятно, что такие заведения смогут работать и во время локдауна.

Как писал портал "Комментарии", главный санитарный врач Игорь Кузин пояснил, что юридических оснований для недопущения работника, не сделавшего прививку от коронавируса, нет.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, почему более половины украинских гостиниц не имеют квалификационных "звезд". Из более 3000 присвоили "звезды" только 248 отелям.

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