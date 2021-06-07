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Почему больше половины украинских гостиниц не имеют квалификационных «звёзд»

В Государственном агентстве развития туризма Украины уточнили, что в Украине пока насчитывается около трех тысяч отелей

сегодня, 09:41
Автор:

Корольова Аліна

В Украине только 8% гостиниц получили подтверждёные "звёзды". Все остальные пока остаются не классифицированными. Об этом сообщила в программе "Неофициальный разговор" руководитель Госагентства туризма Украины Марьяна Олеськив.

Почему больше половины украинских гостиниц не имеют квалификационных «звёзд»

В Украине не все отели имеют "звёзды". Фото: inc.com

По ее информации, на сегодня в Украине работает около трех тысяч отелей. Однако эта цифра не точная, и пока неизвестно, сколько на самом деле гостиничных заведений действует в стране.

Это связано с тем, что в Украине не ведется туристическая статистика. Однако, как уточнила Олеськив, в агентстве уже работают над этим вопросом.

По данным ведомства, из всех существующих лишь 248 отелям были присвоены "звёзды".

Марьяна Олеськив пояснила, что "звёзды" начали выдавать только в марте. Позже процедуру временно остановили, потому что после создания в 2020 году Государственного агентства развития туризма не было проведено замены нормативной базы. Поэтому почти год в ведомстве меняли документы, а затем возобновили выдачу "звёзд".

Также руководитель Госагентсва рассказала, где больше всего в Украине пятизвёздочных отелей. 

По ее информации, в этом рейтинге лидирует Одесская область — в самой Одессе и по всему региону действует 15 гостиничных заведений с пятью "звёздами". На второй позиции Киев — 10 пятизвёздочных отелей. На третьей строчке Харьков и Львов — по три отеля.

Ранее издание "Комментарии" писало о том, что в Великобритании двое ребят создали интересную "гостиницу" без удобств вроде отеля Null Stern в Швейцарии.

Однако юноши сделали свой "отель" еще проще и креативнее. Они подыскали матрас, подушки, одеяло, тумбочку, лампу и разместили все это среди поля. К удивлению, нашлось немало желающих отдохнуть в таких "номерах".


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Источник: https://kanaldom.tv/projects/ne-oficialnii-razgovor/
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