Почему больше половины украинских гостиниц не имеют квалификационных «звёзд»

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Корольова Аліна
В Украине только 8% гостиниц получили подтверждёные "звёзды". Все остальные пока остаются не классифицированными. Об этом сообщила в программе "Неофициальный разговор" руководитель Госагентства туризма Украины Марьяна Олеськив.
В Украине не все отели имеют "звёзды". Фото: inc.com
По ее информации, на сегодня в Украине работает около трех тысяч отелей. Однако эта цифра не точная, и пока неизвестно, сколько на самом деле гостиничных заведений действует в стране.
Это связано с тем, что в Украине не ведется туристическая статистика. Однако, как уточнила Олеськив, в агентстве уже работают над этим вопросом.
По данным ведомства, из всех существующих лишь 248 отелям были присвоены "звёзды".
Марьяна Олеськив пояснила, что "звёзды" начали выдавать только в марте. Позже процедуру временно остановили, потому что после создания в 2020 году Государственного агентства развития туризма не было проведено замены нормативной базы. Поэтому почти год в ведомстве меняли документы, а затем возобновили выдачу "звёзд".
Также руководитель Госагентсва рассказала, где больше всего в Украине пятизвёздочных отелей.
По ее информации, в этом рейтинге лидирует Одесская область — в самой Одессе и по всему региону действует 15 гостиничных заведений с пятью "звёздами". На второй позиции Киев — 10 пятизвёздочных отелей. На третьей строчке Харьков и Львов — по три отеля.
Ранее издание "Комментарии" писало о том, что в Великобритании двое ребят создали интересную "гостиницу" без удобств вроде отеля Null Stern в Швейцарии.
Однако юноши сделали свой "отель" еще проще и креативнее. Они подыскали матрас, подушки, одеяло, тумбочку, лампу и разместили все это среди поля. К удивлению, нашлось немало желающих отдохнуть в таких "номерах".
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