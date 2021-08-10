Украинские банки массово сокращают персонал, снимают банкоматы и устанавливают POS-терминалы: что происходит

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Хмільовська Інна
Банковский сектор продолжает преодолевать последствия пандемии COVID-19. Об этом говорится в августовском "Обзоре банковского сектора".
Очередь в банк, фото с открытых источников
Так, во II квартале 2021 года банки активно сокращали сеть филиалов (до 6,9 тысяч), больше всего — ПриватБанк и Ощадбанк (соответственно 110 и 54). Иностранные банки закрыли 24 отделения, и только частные банки открывали новые филиалы — 17.
Как отмечается в обзоре, в II квартале уволено в целом 1,1 тыс. работников, больше всего сокращали персонал государственные и иностранные банки. При этом частные банки наняли почти 1,7 тыс. человек. Всего в банках работают 125 тысяч человек.
Количество действующих банков во II квартале 2021 не изменилась. Объемы общих активов за квартал выросли на 1,6%, высокие темпы были в частных банках.
Во II квартале банки значительно нарастили сеть POS-терминалов — до 420 тысяч. Такой прирост произошел благодаря ПриватБанку (+16,2 тыс.) и иностранным банкам (+4,7 тыс. терминалов). Количество банкоматов (34,5 тысяч) сократилось у всех групп. За квартал и украинские, и иностранные банки изъяли из сети 198 банкоматов.
В ІІ квартале количество активных платежных карт выросло. Лидерами прироста третий квартал подряд были частные банки.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, какие ошибки совершают украинцы, пользуясь банкоматом - носят код от банковской карты, открыто вводят код в банкомате, много раз вводят неправильный код, переводят деньги незнакомцам. Однако до сих пор многие пользователи совершают ошибки, которые могут привести к нежелательным последствиям.
Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, как пользователей WhatsApp обманывают мошенники, а также о том, что в Украине мошенники используют схему обмана с посылками.
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