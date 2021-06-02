Какие ошибки совершают украинцы, пользуясь банкоматом

Банкоматами уже давно пользуется большое количество людей по всему миру. Однако до сих пор многие пользователи совершают ошибки, которые могут привести к нежелательным последствиям. Эксперты рассказали о том, какие ошибки допускают украинцы во время использования банкомата.

Ошибки при использовании банкомата. Фото из открытых источников

Носят код от банковской карты

Некоторые люди (особенно пожилые) носят записанный на бумажке код от банковской карты в кошельке или кармане. Это очень распространенная ошибка, которая позволит злоумышленнику похитить вашу карту сразу с кодом, тем самым получив доступ к вашим денежным средствам.



Открыто вводят код в банкомате

Хотя многие банки клеят на свои банкоматы памятку с тем, как правильно вводить код от банковской карты в банкомате, люди нередко пренебрегают этим простым правилом.

Эксперты напоминают, что набирать код нужно, прикрывая рукой, чтобы люди, стоящие сбоку или сзади вас, не могли видеть, на какие кнопки вы нажимаете.

Много раз вводят неправильный код

Люди, забыв свой код, часто пытаются "нащупать" его в памяти, подбирая и вписывая разные комбинации цифр. Но при этом забывают, что на картах стоит ограничение на количество ввода неправильного кода. После нескольких неудачных попыток ввода карта блокируется.

Переводят деньги незнакомцам

Телефонные мошенники зачастую совершают свои аферы, используя схемы с банкоматами. Аферисты звонят своим жертвам, просят их подойти к банкомату и, вводя их в заблуждение, выманивают денежные средства. Запомните, что никогда нельзя переводить деньги незнакомцам.

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, как пользователей WhatsApp обманывают мошенники, а также о том, что в Украине мошенники используют схему обмана с посылками.



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