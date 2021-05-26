«Украинская правда» в руках чеха: ждать ли перемен отечественной журналистике

Май 2021 года принес "Украинской правде", одному из самых известных отечественных интернет-изданий, большие перемены. Отныне этот новостной портал находится во владении чешского предпринимателя Томаша Фиалы, возглавляющего компанию Dragon Capital. "Комментарии" попросили экспертов объяснить, о чем свидетельствует такое приобретение и как оно может повлиять на украинское медиапространство.



Томаш Фиала стал новым владельцем "Украинской правды". Коллаж: "Комментарии" / Д.Романюк

На отечественный медиарынок заходят западные общественные институции

Политтехнолог, руководитель Центра политической разведки Олег Постернак отмечает, что подобные изменения не могут пройти не замеченными.

"Произошло весьма примечательное событие для медиапространства Украины, учитывая репутацию и историю "Украинской правды", как одного из ведущих информационных интернет-ресурсов нашей страны, соблюдающих журналистские стандарты и профессиональную этику. Думаю, мы являемся свидетелями старта очень важного процесса — вхождения западных общественных институций и инвесторов на медиарынок Украины", — говорит эксперт.

Также Постернак отмечает, что ранее зарубежные инвесторы не имели достаточного медиаресурса в Украине. Это заставляло прибегать их к иным формам актуализации интересующей их повестки.

По мнению эксперта, западным институциям нужны "медийные опоры" для закрепления возросшего влияния на политическую повестку нашей страны.

"Вместе с этим, это рациональный и объективный процесс, вызванный тесными взаимоотношениями Украины со странами Европы и Северной Америки. Западные стандарты журналистики и расследований, взвешенная редакционная политика, противодействие дезинформации и фейкам, равномерный баланс мнений и позиций могут стать уверенной альтернативой пренебрегающим этими принципами олигархическим медиа, имеющим нынче основополагающее влияние на украинского гражданина", — поясняет специалист.

Олег Постернак подчеркивает еще и то, что демократия является не только свободой слова, но и, к сожалению, обилием манипулятивных практик. Ими, по словам эксперта, грешит даже часть солидных СМИ, в интересах своих именитых собственников.

"Возможно, характер взаимоотношений между журналистским коллективом "Украинской правды" и новым собственником станет примером для многих медиа, — предполагает Олег Постернак. — Вместе с тем, подчеркиваю, что многие такие вопросы могли бы быть урегулированы новым Законом "О медиа", принятие которого позволило бы существенно повлиять на "деолигархизацию" СМИ".

"Представители группы Сороса усиливают себя на украинском медипространстве"

Политолог Александр Лазарев считает, что приобретение УП именно Томашем Фиалой — крайне негативно не просто для украинского медиапространства, но и для Украины в целом.

"Не вижу никаких плюсов для нашей страны в том, что представители группы Сороса усиливают себя на украинском медипространстве, — утверждает эксперт. — Данная группа, представители компрадоров (местный торговец, предприниматель, посредничающий между иностранным капиталом и национальным рынком — ред.) будут всё глубже и дальше продвигать свои тезис по поводу либерализации, свободного дикого рынка, рассказывать о том, какое счастье нам принесет открытие рынка земли, на самом деле — губительное для Украины. То, что они уже продвигают на своих ресурсах (через то же "Новое время"), на союзнических и даже через ресурсы своих оппонентов", — прогнозирует Александр Лазарев.

По его мнению, для украинского общества, для усиления позиций государства Украины, реально, а не мифического патриотизма, всё это не несет ничего хорошего.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, почему, по мнению Национального союза журналистов, украинская власть игнорирует позицию отечественных работников медиа.

Также на портале вы можете узнать о том, насколько критической является ситуация с независимой журналистикой в Беларуси.



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