«Украинская правда» в руках чеха: ждать ли перемен отечественной журналистике

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Вечканова Елена
Май 2021 года принес "Украинской правде", одному
из самых известных отечественных интернет-изданий, большие перемены. Отныне этот новостной портал находится во владении чешского предпринимателя Томаша Фиалы, возглавляющего компанию Dragon Capital. "Комментарии"
попросили экспертов объяснить, о чем свидетельствует такое приобретение и как
оно может повлиять на украинское медиапространство.
Томаш Фиала стал новым владельцем "Украинской правды". Коллаж: "Комментарии" / Д.Романюк
Политтехнолог, руководитель Центра
политической разведки Олег Постернак отмечает, что подобные изменения не могут
пройти не замеченными.
Также Постернак отмечает, что ранее зарубежные
инвесторы не имели достаточного медиаресурса в Украине. Это заставляло
прибегать их к иным формам актуализации интересующей их повестки.
По мнению эксперта, западным институциям нужны
"медийные опоры" для закрепления возросшего влияния на политическую повестку
нашей страны.
Олег Постернак подчеркивает еще и то, что
демократия является не только свободой слова, но и, к сожалению, обилием
манипулятивных практик. Ими, по словам эксперта, грешит даже часть солидных
СМИ, в интересах своих именитых собственников.
Политолог Александр Лазарев считает, что
приобретение УП именно Томашем Фиалой — крайне негативно не просто для
украинского медиапространства, но и для Украины в целом.
По его мнению, для украинского общества, для
усиления позиций государства Украины, реально, а не мифического патриотизма,
всё это не несет ничего хорошего.
Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, почему, по мнению Национального союза журналистов, украинская власть игнорирует позицию отечественных работников медиа.
Также на портале вы можете узнать о том, насколько критической является ситуация с независимой журналистикой в Беларуси.
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