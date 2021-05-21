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Власть не слышит журналистов - Томиленко

Нацсовет постоянно критикуют и чиновники, и президент, и политики, и журналисты за неэффективное регулирование телерадиопространства

сегодня, 03:51
Автор:

Ольга Чародий

За полтора года этот законопроект объединил против себя сотни украинских редакций, журналистов, блоггеров, которые вместе с членами НСЖУ поставили свои подписи под заявлением с требованием снять его с рассмотрения Верховной Радой. Об этом сообщил председатель Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко.

Власть не слышит журналистов - Томиленко

Сергей Томиленко (фото из открытых источников)

"Жаль, что власть не слышит журналистов. Несмотря на обещания, текст законопроекта остался неизменным даже после критики европейских экспертов. Авторы законопроекта прикрываются выполнением обязательств Украины перед ЕС и под видом этих обязательств стремятся протащить инструменты цензуры и давления на СМИ. Почему мы против? Единственным медийным регулятором власть хочет сделать Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания Украины", — сказал он.

По его словам, Нацсовет постоянно критикуют и чиновники, и президент, и политики, и журналисты за неэффективное регулирование телерадиопространства.

"Также постоянно звучит критика относительно политической зависимости регулятора от Банковой (безотносительно к фамилиям президентов). Поэтому не надо делать медийную революцию и обещать идеального "честного" регулятора, а следует через принятие новых законов дать шанс Нацсовету завоевать достойную репутацию и навести порядок в телерадиопространстве", — добавил Томиленко.

Как сообщали ранее профессия журналиста в Украине никогда не была легкой. Работников СМИ, которые пытались дистанцироваться от чиновников, которые не желали "прогнуться", активно преследуют. Запугивают, избивают, а бывает и убивают. Национальный союз журналистов Украины (НСЖУ) зафиксировал за шесть месяцев 2020-го года 40 инцидентов с применением силы в отношении журналистов. Но на самом деле их, конечно, больше. Развитие экономической независимости СМИ — точно не в приоритете власти. Поэтому и в нынешнее кризисное время она не столько помогает медиа, сколько пытается взять их под контроль. Об этом и многом другом мы и поговорили с председателем НСЖУ Сергеем Томиленко.




 


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